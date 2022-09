New Amsterdam 5 | Estrella de Finding Carter se suma a la temporada final: ¿Cuándo se estrena?

New Amsterdam está muy cerca de llegar a la pantalla con su quinta y última temporada, la cual tendrá grandes cambios dentro de su historia. Entre eso la salida de una de las protagonistas y la llegada de nuevos personajes.

Freema Agyeman quien interpretó a la doctora Helen Sharp desde el inicio de la serie no regresará a la entrega final. Max (Ryan Eggold) y Helen (Agyeman) se encontraban preparando su boda, sin embargo, ella no llegó al evento, llamando a su, ahora ex-prometido, para revelarle que no podía casarse y que de hecho se encontraba aún en Londres.

Ante la salida, nuevos personajes llegarán a la saga, entre ellos Kathryn Prescott, la protagonista de Finding Carter, quien interpretará a hermana separada de la Dra. Lauren Bloom, Vanessa.

Como se adelantó en la sinopsis oficial de la temporada 5, Lauren navegará por “una relación complicada” con su hermana, a quien se describe como “una niña salvaje que se niega a crecer, conseguir un trabajo, mantenerse sobria y seguir las reglas”.

“A medida que nos acercamos al final de la serie, queríamos darle a cada personaje la oportunidad de sanar sus heridas más profundas. Y para Bloom, fue abandonar a su hermana para salvarse a sí misma”, dice el showrunner David Schulner a TVLine. “Ahora Bloom tiene que enfrentar el daño causado y ver si puede repararlo, incluso si eso significa sacrificar su sobriedad ganada con tanto esfuerzo”.

¿Cuándo se estrena la quinta temporada de New Amsterdam?

La serie regresará a la pantalla el próximo 20 de septiembre. Revisa el avance a continuación.