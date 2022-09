New Amsterdam | ¿Por qué la doctora Helen no estará en la quinta y última temporada?

No queda nada para que New Amsterdam regrese a la pantalla con su quinta y última temporada la cual tendrá una importante ausencia. Freema Agyeman quien interpretó a la doctora Helen Sharp desde el inicio de la serie no regresará a la entrega final.

La salida del personaje se gestó en el final de la cuarta temporada en donde la pareja más importante de la serie. Max (Ryan Eggold) y Helen, viven un devastador momento que sin duda marcará la entrega final.

La pareja decidió casarse en Nueva York, pero mientras Helen iba en camino desde Londres, un huracán azotó la ciudad cambiando los planes. Max intentó comunicarse con ella sin resultados, hasta que en los segundos finales recibió un mensaje de su novia que decía: “Hoy ha sido… No tengo palabras. Te llamaré lo antes posible".

Tras esto, el doctor comenzó a preparar la azotea del hospital para casarse en frente de sus amigos y colegas, sin imaginarse que todo se derrumbaría rápidamente.

Mientras estaba todo preparado para esperar a la novia, Max recibe una llamada de Helen desconsolada en donde la escena muestra que sigue en Londres. "No puedo", expresó a un devastado novio.

¿Por qué Freema Agyeman no estará en la temporada final de New Amsterdam ?

La actriz que interpretó a la Dra. Helen Sharpe desde el estreno del programa, compartió un comunicado revelando la noticia. Sin embargo, no profundizó en su decisión de no regresar a la temporada final.

“Querida Dam Fam. En primer lugar, me gustaría dar las gracias de todo corazón por su apoyo interminable, dedicado y deliciosamente feroz”. Agyeman dijo en un comunicado a TVLine.

“Si bien me entristece, también estoy increíblemente emocionado de ver cómo concluye la historia como fanático de la serie”, continuó Agyeman.