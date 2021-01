Netflix creará nuevas series anime de "King Kong" y "Tomb Raider"

El servicio de streaming Netflix llegó a un acuerdo con la productora Legendary Television para desarrollar dos nuevas series anime con figuras de la cultura popular tan reconocidas como el King Kong, con "Skull Island", y la heroína de los videojuegos Lara Croft con su saga "Tomb Raider".

Estas dos producciones con el estilo de animación japonés se sumarán a "Pacific Rim: The Black", otra de las producciones de kaiju que se está creando con el mismo formato y que fue anunciada en noviembre de 2018, por supuesto inspirada por la película de 2013 dirigida por Guillermo del Toro.

Este anuncio se da justo en la víspera de promoción de "Godzilla vs. King Kong", la más reciente entrega del monsterverse de Warner Bros. Que partió con "Godzilla" en 2014, continuó con "Skull Island" en 2017 y continuó con "Godzilla: King of the Monsters" en 2019.

Por eso el animé "Skull Island" vendrá a proponer un nuevo y épico capítulo televisivo para la franquicia, al seguir a los sobrevivientes de un naufragio que intentan mantenerse con vida en el lugar más peligroso del mundo: la isla que es el hogar de gigantescos monstruos, incluyendo el mega primate Kong.

La serie estará escrita por Brian Duffield (Underwater, The Babysitter) y será desarrollada por Powerhouse animation, la responsable de crear serie de Netflix tan populares y alabadas como Castlevania y Blood of Zeus.

En tanto, este será el debut de Lara Croft en el mundo de la animación, contando 25 años desde su aparición original en 1996. Su historia retomará la trama propuesta por la trilogía que reinició la saga de Square Enix, entre 2013 y 2018, trabajo que recibió múltiples halagos y reconocimientos. El guión correrá por parte de Tasha Huo, reconocida por trabajar en la precuela "The Witcher: Blood Origin" y "Red Sonja".

Con esta decisión, Netflix reafirma su interés en contenidos animé, después de que en el otoño boreal pasado, desde la plataforma resaltaron lo lucrativo que es tener en su catálogo tener este tipo de producciones. Afirmación que recalcaron indicando que 100 millones de hogares vieron al menos un anime entre octubre de 2019 y noviembre de 2020.

A eso se suma que la plataforma recientemente firmó contratos para conseguir más contenidos japoneses con firmas como Anima & Company (la dueña de NAZ), Science Saru e, incluso, Mappa la firma actualmente responsable de entregar el final definitivo para la exitosa serie "Shingeki No Kyojin".