Netflix nos sigue sorprendiendo con sus grandes estrenos tanto en series y películas.

El pasado 6 de mayo, el éxito de la serie Bienvenidos a Edén ha ido aumentando cada vez más hasta el punto de, no solo ser la serie más vista de la plataforma en España, sino que actualmente ocupa el segundo puesto en las series de habla no inglesa y no deja de crecer

Un grupo de jóvenes asiste a una fiesta exclusiva en una isla remota. Pero el paraíso más tentador puede albergar los más peligrosos secretos... y trampas.

Protagonistas:Amaia Aberasturi,Tomy Aguilera,Diego Garisa

Creado por:Joaquín Górriz,Guillermo López Sánchez

Pero atención luego de unos días se estrenó otra serie que le quitó toda la atención de los suscriptores de Netflix.

¿Qué serie superó a Bienvenidos a Edén?

La serie chilena que logró esta popularidad es 42 días en la oscuridad.

Sinopsis : Verónica Montes desaparece de su hogar sin dejar rastro alguno. Su hermana Cecilia comenzará una búsqueda para encontrarla en contra del tiempo, la negligencia de las instituciones, los prejuicios de la sociedad y el acoso de la prensa

La historia llegó por primera vez el pasado 11 de mayo convirtiéndose en la primera serie chilena en llegar al streaming de Netflix.