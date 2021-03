Netflix se impone como el gran ganador en los Globos de Oro

Por si alguien tenía dudas después de la entrega de los Globos de Oro 2021, si bien los favoritos fueron "Nomadland", "The Crown" y "Borat 2", el gran ganador de la velada fue la plataforma de Netflix.

Esto después de que sus producciones se impusieron considerablemente en las distintas categorías premiadas, acumulando la nada despreciable cifra de 10 galardones.

De esta manera, el servicio se impuso a su competencia pero a la vez rompió su propia maldición, la que en años previos no le había permitido llevarse más de cuatro estatuillas en una noche.

Obviamente, la serie "The Crown" fue la que más aportó con un total de cuatro premios de los cinco apartados en que postulaba. En tanto, la favorita de la crítica y el público, "Gambito de Dama", se llevó los premios a los que postulaba.

Apple TV+ se llevó un reconocimiento gracias a "Ted Lasso" y curiosamente HBO se llevó la misma cifra, por el trabajo de Mark Ruffalo en "I Know This Much Is True".

"Mank" se alzaba como una de las favoritas para quedarse con los premios, pero no se llevó nada a casa. Pero Netflix igualmente se quedó con Mejor Guión por "El juicio de los Chicago 7" y los de Mejor Actor y Actriz para Chadwick Boseman y Rosamund Pike.

En tanto, Amazon Prime Video obtuvo dos triunfos gracias a la recepción que tuvo "Borat Subsequent Moviefilm".