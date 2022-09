En su nuevo rol de animador en TVN, Mauricio Pinilla ha tenido que enfrentar a la prensa de farándula y todos sus desvaríos. El ex delantero de la selección chilena hace noticia dentro y fuera del set y específicamente en los últimos días, después de que se revelara su presencia en una "fiesta privada" con Natthy Chilena, modelo de OnlyFans y creadora de contenido audiovisual para adultos.

La joven publicó imágenes y videos junto a Pinigol a sus redes sociales, con el mensaje "con mijito rico", y después tuvo que aclarar el contenido y fecha de las mismas. "Sobre unas stories que subí, son muy antiguas, las había subido y las volví a subir, fueron hace como cinco meses atrás, eso", sentenció para echarle más leña al fuego.

Más tarde, sin embargo, descartó cualquier situación más comprometida con el ex Universidad de Chile. "Con Mauricio somos amigos, nos conocemos hace tiempo, pero nunca ha pasado nada del tema sexual, nada de eso y las stories son antiguas (…) tienen que creerme a mí, es mi palabra, que no se malentiendan las cosas", advirtió.

Pero Pinilla también tenía algo que decir. Contactado por Luis Sandoval del programa Me Late, el ex ariete lanzó el balón al córner. "No me voy a referir a esa ridiculez, compadre, para armar más polémica. No es de mala onda, pero prefiero no hablar de mis cosas personales, independiente del tema", contrastó.

Así, el goleador histórico chileno en la liga italiana refuerza un estatus de figura televisiva que supo amasar en menos de dos años, ya que su retiro del fútbol fue apenas en febrero de 2021. Luego asumió como presentador y panelista de ESPN Chile, y además como conductor de distintos espacios en TVN.