Pablo Solari hizo su debut con la camiseta de River Plate. A solo dos días de su presentación oficial junto a los refuerzos y Marcelo Gallardo, el Pibe se metió en la convocatoria del Muñeco y sumó sus primeros minutos en el triunfo este jueves ante Gimnasia.

El Pibe disputó casi media hora de partido y se ganó la aprobación del otro lado de la cordillera. La prensa argentina lo dejó entre los mejores evaluados de la noche, catalogándolo como "punzante" y destacando su atrevimiento en su primer partido.

Y en Chile también siguieron de cerca su debut. En ESPN F 360, Mauricio Pinilla comentó lo hecho por el Pibe en el Estadio Monumental de Argentina y confesó que se emocionó al ver a Solari con la camiseta millonaria.

"Juro que cuando se lo comenté a Marcelo (Barticciotto), me emocioné hasta yo mismo porque me puse en el papel: qué lindo debe ser para él, haber salido de Argentina y que después te contrate River y estar jugando en el tremendo equipazo. Me emocioné, feliz por Solari", dijo el ex futbolista.

"Ojalá pueda desarrollar una gran carrera, seguir proyectándose, tener buenas actuaciones y que tenga el crecimiento que todos esperamos. En Chile mostró chispazos, no fue tan constante en el tiempo con los partidos, pero sí mostró algo de jugador diferente que hoy lo tiene en River", añadió.

Pinilla quedó satisfecho con los minutos que sumó el Pibe, quien ingresó al 62' en reemplazo de Santiago Simón. "Me gustó los minutos que lo vi, fue muy simple. Tiró dos centros muy buenos, encaró y de a poco agarrando confianza. Debo comentarlo, te tiritan un poco las patitas, estás jugando tu primer partido en River y se vio bastante suelto", cerró.