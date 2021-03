Natalia Valdebenito funa a usuario que constantemente le enviaba insultos en Instagram

La humorista Natalia Valdebenito hizo uso de sus redes sociales para dar a conocer su molestia y, a la vez, funar a un usuario en su Instagram que constantemente le enviaba insultos sin motivo alguno.

"Este tipo usa su red para insultarme. No lo conozco. No hay razones. Es absolutamente gratuito", escribió la comediante en una historia de la red social.

Tras esto, compartió algunos de los comentarios que le enviaba la persona, como “mara…”, “te gusta el…”, “perr…”, y muchas alusiones a su madre.

"Siempre me piden que me calle, incluso quienes me quieren y conocen, supongo que es por esto. Pero si no me defiendo yo, ¿quién?", señaló Valdebenito.

“Esto es lo que viven muchas mujeres a diario y pasar por alto estas cosas no logra hacer que no existan. La violencia machista está en todas partes. Cuídense, cuidémonos", sentenció.

Revisa a continuación las historias en Instagram que publicó:

Natalia Valdebenito funa a usuario en Instagram (1)