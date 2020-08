¿Qué pasó con José Miguel Villouta? Ex rostro de TV reaparece disparando contra Natalia Valdebenito

El extraviado rostro de televisión José Miguel Villouta hizo una repentina reaparición en redes sociales, tras convertirse en uno de los temas más comentados de Twitter la tarde de este miércoles, cuando una serie de usuarios reveló haber sido bloqueado por el ex panelista de "Intrusos".

Todo indica que la reactivación de la figura de Villouta entre la opinión pública se habría detonado después de que publicó un video en el que disparó contra la comediante Natalia Valdebenito, quien recién venía saliendo de otra polémica en Twitter.

En el clip presentado como "No somos amigos", el ex conductor del programa "El Interruptor" explicó que "me llegaron comentarios de que Natalia Valdebenito, en su último show, me menciona como su amigo…dice: ‘Como me enseñó mi amigo José Miguel Villouta’…Me parece que no está bien".

El video publicado por José Miguel Villouta en el que hace referencia a Natalia Valdebenito.

"Natalia no es mi amiga, sino que pa mí, Natalia es lo opuesto a mi amiga y yo nunca he hablado de ella. Nunca", recalcó antes de añadir que "he hablado de amigas que me han dado la espalda, pero nunca las menciono".

Pero no se detuvo ahí: "ella se comportó como todo lo opuesto a una amiga…Yo a mis amigas, de hecho a la misma Natalia cuando la hacían mierda en Intrusos, yo la defendía, yo soy súper amigo de mis amigas. Y cuando pasó lo del 'Cuento de la criada', ella se comportó como todo lo opuesto. De hecho, ella invitó gente a su programa a hablar mal de mí y eso uno no lo hace, sino que incluso a esa gente no la invita. Ella transformó su programa en un desfile de gente. Entonces no me parece que está bien que ella me mencione en un show".

Y luego procede a resaltar que "me da lo mismo que me cancele. Ustedes saben que no me interesa ser famoso. Me interesa mi gente, no me interesa el público de Natalia Valdebenito. Creo que somos absolutamente distintos en todo".

"Para que sepan, solo hablo esto porque ella me menciona en su show. Ella es todo lo opuesto. No me interesa. Y no entiendo por qué me menciona en su show si no somos amigos. Se dedicó a ponerle micrófono a gente que me pegaba patadas mientras yo estaba en el suelo y eso es lo opuesto a ser amigos", explicó Villouta.

Antes de cerrar comentó: "no me sorprende en todo caso. No sólo no me interesa ella, no me interesa su gente, su onda, su círculo, su filosofía, sus seguidores. A veces he tratado de bloquear masivamente a la gente que la sigue en Twitter porque quiero estar lo más lejos posible de eso".

Curiosamente, eso se materializaría como explicación para lo que ocurrió la tarde de este miércoles (ver más abajo).

José Miguel Villouta viendo a Natalia Valdebenito en el Festival de Viña del Mar en

¿Qué pasó con "El Cuento de la Criada"?

Durante su monólogo, José Miguel Villouta incluye un comentario sobre "lo del 'Cuento de la Criada'", en referencia a una polémica que él mismo detonó en torno al libro de Margaret Antwood "The Handmaid's Tale", misma obra que inspira la alabada serie protagonizada por Elizabeth Moss.

El 2 de mayo de 2017, Villouta tuiteó: "Las feministas chilenas son tan chilenas que en ninguna librería he podido encontrar El Cuento de la Criada. Acá el canon es así de penca". Con ello despuntó una discusión con múltiples defensoras del feminismo en ese entonces, quienes acusaron su molestia por la forma que tuvo el locutor para denostar el movimiento.

El controversial momento le pegó tan duro a Villouta que lo terminó alejando de la vida pública y hasta ahora lo reconoce como un momento difícil. Tanto así que el 28 de octubre de 2019 lo recordó con una imagen en Instagram, indicando que "hace dos años hablamos un verano entero de esto. Fue un verano fuerte. Los que estuvieron conmigo saben por qué".

La publicación que José Miguel Villouta hizo recordando el episodio en torno a "El Cuento de la Criada".

"Nos une algo: nos bloqueó Villouta"

José Miguel Villouta se alzó hasta el primer lugar de los temas más comentados de Twitter la tarde de este miércoles porque múltiples usuarios comenzaron a dar cuenta de que el antiguo rostro de televisión los había bloqueado.

Pantallazos con la evidencia comenzaron a surgir, eran múltiples los que ahora estaban vetados y vieron el mensaje "no puedes seguir a @villouta ni ver sus Tweets" cuando ingresaron a comprobar la realidad de las cosas.

Algunos indagaron profundamente, más allá de hacer la mera publicación con la que constataron estar bloqueados, y dieron con una supuesta explicación en el video publicado por Villouta en Instagram.

Como ya se dijo arriba en este artículo, José Miguel postuló en un momento que "a veces he tratado de bloquear masivamente a la gente que la sigue en Twitter porque quiero estar lo más lejos posible de eso" y al parecer eso es lo que se dio el tiempo de hacer durante la actual jornada.

Jose Miguel Villouta te tiene bloqueado.

Los tuiteros no se la perdonaron y, en una actitud muy de Twitter, el comunicador se convirtió en material para bromas, memes y burlas varias. Fin de la historia.

Estas fueron algunas de esas publicaciones:

