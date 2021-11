Natalia Valdebenito fue otra de las celebridades que tuvo que desahogarse a través de redes sociales después de las Elecciones 2021, y lo hizo prometiendo un adiós al humor político.

Fue por medio de su cuenta en Instagram que la comediante decidió pronunciarse: "Quiero hacer una declaración pública. No voy a decir nada más de política".

"Me retiro de esto en términos creativos, por varias razones y están ahí", lamentó en referencia a los resultados de las votaciones del domingo.

A esos sumó que "creo que perdí hasta la voz o la perdí casi hablando que nadie podía votar por Kast, por todas las razones que ya sabemos y mira dónde estamos".

Natalia Valdebenito: ¿La comediante se retira del humor político?

La ex Cabra Chica Gritona entonces lanzó su bomba: "me retiro, no voy a decir nada más. Voten por el hueón que quieran, pero voten".

Pero luego se arrepintió: "No, la verdad es que nunca el mensaje va a ser 'voten por el hueón que quieran', porque eso nos tiene aquí".

"Este país me ha dejado sin palabras. Creo que igual me pueden entender el estado en el que estoy", advirtió Valdebenito.

Si bien habló de dejar de lado el humor político, es muy poco probable que lo haga ya que ha sido uno de los temas fuertes que ha caracterizado su rutina. Además, el video siempre se ve con tono medio en serio medio en broma, sobre todo por su look con jopo a lo Bolocco Cecilia para salir a comentar el tema.