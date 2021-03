"Si yo me cuido y tú no, no sirve de nada": Natalia Valdebenito hace un llamado de atención a los influencer por la pandemia

La comediante Natalia Valdebenito hizo un encarecido llamado de atención a los influencers que por estos tiempos inundan las redes sociales, apelando a la “responsabilidad” que tienen dado el alto número de personas que los siguen.

Justamente por medio de las historias de su Instagram, en donde la siguen más de usuarios, la mente tras “Gritona” pidió que las figuras de internet tomen en cuenta los alcances de la la crisis sanitaria, en momentos en que Chile atraviesa un nuevo peak de contagios y muertes por la Covid-19.

“Quiero hacer un llamado a los seguidores que tengo. Agradecerles también que estén del otro lado. A las, los, les influencers que andan todo el tiempo atestándonos con sus vidas, sus historias y vendiéndonos productos", partió diciendo Valdebenito.

Y recalcó: "tienen una responsabilidad porque tienen muchos seguidores".

"Me gustaría que pusieran un pie en la realidad y se dieran cuenta que la pandemia nos está consumiendo. Además de 28 mil personas muertas, 6 mil casos diarios, no puede ser que los veamos tomándose un cafecito, carreteando con los amigos o viajando por ahí como si esto no estuviera pasando".

"Es importante que quienes tienen seguidores, tengan una responsabilidad con eso. Se lo agradecería yo y los demás", añadió.

Antes de cerrar, Natalia recalcó que "si no se han dado cuenta, si no actuamos colectivamente no funciona, somos un todo. Si yo me cuido y tú no, no sirve de nada y por supuesto que no es en mala onda, al contrario, entiendo la responsabilidad que significa tener personas que del otro lado te estén escuchando".