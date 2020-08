"¡Te voy a matar!": Los otros ataques de Nano Calderón a su padre que no fueron denunciados

Este lunes se revelaron los detalles de la querella que Hernán Calderón Salinas presentó en contra de su hijo Nano Calderón, donde el abogado expuso su versión del ataque que experimentó el martes pasado. Pero en el mismo documento también detalló otros ataques previos que había recibido de parte de su retoño, pero que declinó denunciar.

En el documento se registra un suceso ocurrido el 5 de junio de 2020, alrededor de las 17:00 horas, cuando Nano aun vivía en el departamento de su padre: "se dirigió hacia mi dormitorio, mientras yo tomaba un baño de tina. En esas circunstancias me dice mi hijo “OYE NECESITO HABLAR CONTIGO” a lo que le pedí me dejara terminar el baño, respondiendo el imputado “NO WEON TENGO QUE HABLAR CONTIGO AHORA” haciendo ingreso el querellado al baño del dormitorio enfrentándome en esa condición".

"Se encontraba como otras veces, en un evidente estado de descontrol me grita “WEON TE ESTAY JOTEANDO A MI POLOLA! QUE MIERDA LE DIJISTE EL OTRO DIÍA EN EL ASCENSOR!” al mismo tiempo que sacaba una de sus pistolas de su espalda enfrentándome mientras yo intentaba salir de la tina y cubrirme el cuerpo con una toalla", sostiene el texto.

Nano Calderón en medio de una entrevista televisiva junto a su padre.

En ese momento, según describe el relato, "me grita '¡¡¡¡TE VOY A MATAR WEON!!!! ¡¡¡MALDITO CONCH*** TE VOY A MATAR!!!!' a lo que le respondí “TU ESTAS LOCO, SOY TU PADRE! TENGO 67 AÑOS Y TU MUJER TIENE 29 AÑOS! COMO PIENSAS ESO, ESTAS CAG*** DE LA CABEZA!” en esas circunstancias, me miró fijamente a los ojos con el rostro desfigurado, que ya en tantas ocasiones me había tocado presenciar, apuntando la boca del arma hacia mi pecho diciendo “¡¡¡¡VAY A VER WEON AHORA TE VOY A MATAR!!!!” a lo que ya asumiendo su locura y lo inevitable de la situación respondí “SABES QUE MAS, DISPARA, MARI***, DISPARA!” entendiendo que estaba absolutamente fuera de sí".

"Él presionó fuertemente su arma contra mi pecho y gritó “¡¡¡TE VOY A PEGAR EL BALAZO!!! ¡¡¡TE VOY A PEGAR EL BALAZO, miró hacia el interior de la pieza, luego nuevamente a mi, con actitud de apretar el gatillo, alistándose a disparar, y en el último momento giró el arma hacia la izquierda, jalando del gatillo, impactando el disparo en el espejo del velador del dormitorio", indica la querella, en referencia a la bala que la defensa del abogado dijo tener en su poder como evidencia.

Tras describir la tensa circunstancia, Calderón padre reflexiona en el mismo texto: "conozco a mi hijo, lo he visto en diversas facetas de su vida, jamás pensé que pudiera hacer algo como lo que he narrado. De estos hechos no quise hacer denuncia por no perjudicar a mi hijo y su carrera, hoy me doy cuenta que debí accionar inmediatamente, pese a que tenía todas las evidencias físicas e incluso testigo, dado que se encontraba en el departamento mi asesora del hogar, quien escuchó todo lo relatado y pensó que mi hijo me había asesinado".

Parte de las armas que encontraron en el departamento de Nano Calderón.

Fue entonces que Nano "comenzó a alejarse diciendo “TE VOY A MATAR IGUAL WE**, PERO EN REALIDAD ANTES TENÍ QUE DEVOLVERME LA PLATA, TENÍ QUE DEPOSITARME LA PLATA WE**” (que él atribuía a eventos automovilísticos) a lo que yo respondí “¡PERO SI NO TENGO IDEA CUANTA ES TU PLATA!” contestando el querellado “11 MILLONES 100 MIL PESOS! saliendo de mi habitación hacia su propio dormitorio".

Por otro lado, "Doña Laura que había regresado al departamento, y había escuchado todo el alboroto en la habitación, entra a mi dormitorio asustada diciendo “JEFE JEFE PENSÉ QUE ESTABA MUERTO” de pronto el querellado le grita “LAURA PREPARAME UN BOLSO CON ROPA QUE ME VOY” procediendo esta a armarle un bolso con sus pertenencias, tras lo cual el victimario se retira del lugar con paradero desconocido".

Segundo episodio



La querella también da cuenta de un segundo episodio en que Nano amenazó a su padre. Este supuestamente tuvo lugar el 6 de junio de 2020, en circunstancias en que "me encontraba en mi domicilio, de pronto se hace presente en el lugar el querellado, quien ingresó al departamento con su llave pasando inmediatamente a mi dormitorio gritando “¿ME TRANSFERISTE MI PLATA?”".

"A lo que le respondí diciendo que no sabía de que monto hablaba, contestándome él “11 MILLONES 100 MIL PESOS” le dije que no le podía dar esa suma, por que el límite de transferencia es de cinco millones de pesos como máximo por día, a lo que me dijo “ME DA LO MISMO WE** TU VERAI COMO LO HACI PERO TENI QUE TRANSFERIRME MI PLATA AHORA YA”. Para evitar un conflicto mayor, dado lo que había pasado previamente, decidí trasferir el dinero y le dije que le transferiría, pensando que eso lo calmaría".

"Él abandonó mi dormitorio, dirigiéndose a la que fue su pieza para armar un bolso con ropa señalándole a la asesora del hogar “VENGO A BUSCAR LA PLATA DONDE ESTE CONCH***”. En este momento el querellado se percata de la presencia de mas de 7 ternos de mi propiedad, y procede a destruirlos utilizando un arma blanca que llevaba consigo, de tipo mariposa y hoja recta", describe Calderón padre.

Tras eso "el querellado regresa a mi habitación diciendo “¿ME TRANSFERISTE MI PLATA?” lo que respondí afirmativamente. Sin embargo, al retirarse del dormitorio, en lugar de dirigirse hacia la salida del domicilio, ingresa al sector del living comedor, haciendo uso una vez mas del arma que llevaba consigo de tipo mariposa, procede a rajar todos los cuadros que adornaban el lugar, de extremo a extremo, dejándolos en estado inservible".

"Al percatarme de lo que estaba pasando le grito preguntando que estaba haciendo, le dije “WE**, ESTAS LOCO QUE TE PASA” a lo que el imputado responde “QUE ME VENI A TRATAR DE WE** VIEJO CU**** CONC**” mientras procedía a tomar diversas vasijas y floreros que se encontraban en la mesa del living arrojándolas violentamente por los aires contra la mesa de vidrio del comedor y la lámpara de lagrimas suspendida encima, destruyendo todo (vasijas, floreros, lámpara de lagrimas, sillas de comedor y mesa de vidrio) por completo".

"Me es claro, que esa siempre fue su intención, en la ocasión previa no lo hizo por esperar que le depositara los dineros que él requería, y cumplido su cometido, procedió a dar rienda suelta a sus planes. Lo tomé por los hombros diciendo “QUE TE PASA CALMATE CALMATE! TE VAS DE MI CASA” momento en el cual mi hijo arremete en mi contra, con múltiples golpes de puño impactándome en mi ojo derecho en diversas oportunidades, finalmente derribándome sobre el sillón. Yo estaba consciente del arma blanca que mi hijo mantenía en su poder, decidí no responder a la golpiza para no arriesgar mi vida, por lo que me limité a cubrir mi rostro, intentando protegerme diciendo “ESTAS LOCO WE** ESTAS PEGANDOLE A TU PADRE, COBARDE”, solo para continuar siendo agredido por mi hijo", sigue describiendo Calderón Salinas en la demanda.

Nano Calderón en su juventud, participando de un programa de televisión.

"Mientras me encontraba tendido en el sofá, con diversos golpes de rodilla apuntando a mi rostro, y también recibiendo patadas con el pie derecho del victimario en la parte posterior izquierda de mi cabeza mientras no paraba de gritar “TE DIJE QUE TE IBA A MATAR CONCH***, TE VOY A DESTRUIR TU CASA ENTERA VAY A VER”. En ese momento, el imputado se aleja de mi, para hacer uso una vez mas de su arma blanca, esta vez destruyendo otro grupo de cuadros (que era de su conocimiento que tenían un gran valor sentimental para mi, por provenir de la casa de mis padres) que se encontraban en otro sector del comedor".

La descripción de esta agresión concluye indicando que "acto seguido, comenzó a tomar otros adornos de diversa índole, lanzándolos brutalmente una vez mas contra la lámpara de lágrimas que al igual que todas las otras especies fue destruida completamente. Habiendo cumplido con su cometido huye del lugar".

Nano Calderón atacó a su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas, con un cuchillo el martes 11 de agosto, tras supuestamente sostener una discusión por razones que aún permanecen bajo investigación.

En RedGol puedes revisar más detalles sobre las mútiples polémicas que ha protagonizado el hijo menor de Raquel Argandoña, a pesar de que es sabido que reniega de la atención mediática que atrae su familia.

La situación se prestó para un fuego abierto en Twitter, con bromas, burlas y memes en torno a la figura del joven de 23 años. Entre medio incluso revivieron la canción que Felipe Avello le dedicó al integrante menor del clan Argandoña.

La tarde de miércoles Carabineros allanó el domicilio de Nano Calderón, momento en el que encontraron armas, municiones y drogas en el lugar.

Nano Calderón junto a su padre, cuando aún no se quebraba la relación.

En tanto, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló que supuestamente una serie de mensajes de connotación sexual que el padre de Nano Calderón le envió a su actual polola habría desatado el violento incidente.

La jornada del jueves, Julio César Rodríguez reveló en medio de "Contigo en la Mañana" que, en la controversial situación, Nano le cortó dos tendones de la mano derecha a su padre y lo dejó con más de 50 puntos en su extremidad izquierda. Además, en medio de la discusión se disparó un balazo.

Tras ello, Kel Calderón rompió el silencio ante el episodio y fue tajante sobre la percepción que tiene de su hermano: "Es un delincuente".

La dura postura de Kel frente a la situación de su hermano Nano Calderón.

Mientras Nano Calderón se mantiene como uno de los temas más comentados en las redes sociales, convirtiéndose hasta en un meme de "Mea Culpa", también se reveló el relato de la agresión contra su padre que quedó en la constancia de Carabineros.

El domingo 16 de agosto, Hernán Calderón padre presentó su acción legal contra su hijo en tribunales, por los delitos de parricidio frustrado, amenazas, daños y otros, y donde consta el relato específico que describió la víctima sobre el suceso.

Allí se detalla que el victimario, tras el ataque se tomó una selfie, y de acuerdo con el abogado posó con "su trofeo, mi sangre en sus brazos".

Doce horas después, apareció la querella en que Rebeca Fuentes, la polola de Nano, acusa a su suegro de un supuesto abuso sexual reiterado.

Nano Calderón posando junto a su madre, Raquel Argandoña.

Esa acción legal también detalló otros dos episodios de agresiones en que Nano concurrió al domicilio de su padre, previos a lo ocurrido el 11 de agosto. Fue en una de esas instancias que le puso una pistola en el pecho tras pillarlo desprevenido en la ducha y se produjo el disparo cuya bala ahora será utilizada como evidencia por la defensa del abogado.

Durante la tarde del lunes y luego de pasar seis días prófugo, Nano Calderón reapareció en la clínica siquiátrica El Cedro, en la comuna de La Reina, situación en la que aparentemente fue apoyado por su madre Raquel Argandoña.

Poco después de que se revelara la ubicación del joven, su hermana Kel volvió a arremeter y prácticamente arrasó por segunda vez con su hermano asegurando que era un "parricida resguardado en un Spa" y que había corrido a "esconderse en la falda de su mamá".