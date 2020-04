Naná se vio por primera vez en televisión con reestreno de "Masterchef"

Sin duda alguna, Eliana Hernández es una de las participantes más recordadas de todas las temporadas de "Masterchef". La abuelita cautivó a los televidentes con su carisma y tremendos platos, pero un detalle había marcado su paso por el programa: nunca se había visto en pantalla.

Desde este lunes, Canal 13 reestrenó el espacio, dándole así la oportunidad de mirarse en TV por primera vez. "La verdad es que me emocioné… Me corrieron las lágrimas. Me dije a mí misma ‘por Dios que estoy abuelita’, yo todavía creo que soy joven", comentó a LUN.

"Nunca me vi en ningún programa. Es primera vez que me veo. Me daba como nervios y pensaba ‘¿cómo voy a estar haciendo esas cosas a mi edad?’", agregó.

Eliana es una de las participantes más recordadas de Masterchef

La Naná, como se le conoció en el show, se mostró agradecida por el cariño de la gente. "Es verdad que la gente aún me reconoce y siempre me preguntan cuándo volveré a la televisión. Donde vaya, en cualquier lugar del país, aún todos me abrazan, me besan y me felicitan. Ahora con el reestreno me dijeron que mis redes habían explotado. Eso me anima mucho, en especial con mi edad".

La abuelita finalizó explicando que no ha podido reencontrarse con el resto de los participantes. "Con ninguno, porque están todos tan ocupados. Yo no me siento, pero sí me gustaría juntarme con ellos algún día".