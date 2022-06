Cada semana son múltiples los hits debutantes en el escenario de la música mundial. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos de los distintos géneros que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están las novedades de Gorillaz, Charlie Puth e Imagine Dragons, entre otros múltiples exponentes.

Las audiencias tienen una amplia variedad para disfrutar y mientras se acumulan miles de reproducciones en las plataformas digitales.

Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no dejan de presentar los exponentes de las más diversas latitudes.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Gorillaz - Cracker Island (ft. Thundercat)

El alegre tema se llena de energía de Murdoc, Noodle, Russel y 2D, además de la participación del virtuoso bajista, talento volátil y dos veces ganador del Grammy, Thundercat, y con la producción del productor, multi-instrumentista y compositor ocho veces ganador del Grammy Greg Kurstin, Gorillaz y Remi Kabaka jr.

Charlie Puth y Jung Kook, de BTS - Left And Right

El cantante, autor y productor Charlie Puth aúna fuerzas con la súper estrella del siglo, ícono pop de BTS, Jung Kook, para su muy esperada nueva canción Left and Right.

Imagine Dragons - Sharks

El sencillo prepara el escenario para el lanzamiento de la masiva y mega obra doble disco, Mercury — ACTS 1 & 2 el próximo 1 de julio. El vocalista Dan Reynolds resaltó que "con el video musical de Sharks, nuestro objetivo era representar a nuestra ciudad natal con la luz que se merece: una ciudad de pasión, entretenimiento y arte. Siempre despierto y excéntrico. Siempre una aventura por vivir. Como tercera generación de Las Vegas, amo esta ciudad y le debo nuestro éxito. Siempre nos han defendido. 'Sharks' rinde homenaje a la ciudad que llamamos hogar: Las Vegas."

Dirty Heads - Life's Been Good

Dirty Heads, la banda de Cali con influencia reggae lanza un nuevo single titulado Life’s Been Good, un cover de la canción original de Joe Walsh de 1978 que se burlaba del comportamiento excesivo de los rock stars.

Lang Lang - Feed the Birds, de Mary Poppins

Para celebrar los 100 años de The Walt Disney Company, el virtuoso del piano mundialmente aclamado Lang Lang transportará a los oyentes al mundo mágico de los castillos de nieve y las alfombras voladoras con su último álbum, The Disney Book, del que se desprende el sencillo Feed the Birds, de Mary Poppins.

SOFI TUKKER - Summer in New York

Sofi Tukker acaba de liberar Summer in New York, tema que cuenta con un video que incluye un tour guiado por Nueva York, incluyendo distintos lugares como la querida Miss Favela en Brooklyn en donde reinan la música y la comida brasileña, Bang Bang tattoos en donde Tucker se hace tatuajes, el estudio The Knocks en Chrystie St donde se hizo Drinkee, y más.

The Kooks - Cold Heart

Luke Pritchard aseguró que está "muy emocionado de soltar cold heart ante el mundo esta semana. La canción es sobre llegar al perdón y el humor cuando finalmente adquieres algo de perspectiva. Al final de la canción, traemos a un coro de niños increíblemente talentosos para representar el niño interior que le habla a nuestros yos futuros".

"Musicalmente, fue divertido incorporar nuevos sonidos progresivos a la mezcla pero con el ADN de la banda que siempre hemos tenido. Queremos hacer que la gente baile con esta. Todos hemos estado ahí con alguien que es absorbente pero inalcanzable, ¡esperamos que les guste la canción!", concluyó.