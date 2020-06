Piden retorno de Julio César Rodríguez: Monserrat Alvarez y Daniel Jadue viven incómodo round durante "Contigo en la Mañana"

"Contigo en la mañana" vivió este miércoles un tenso e incómodo intercambio entre la periodista y conductora Monserrat Álvarez y el alcalde de Recoleta Daniel Jadue, en medio de un contacto remoto para discutir la controversia por la nueva forma de contar los fallecidos provocados por la pandemia del coronavirus.

La autoridad comunal apuntaba que "hay un intento de manipulación de la información clara de este gobierno. Le quiero recordar cuando el ministro (Mañalich) salía a auto aplaudirse y a contar que lo llamaban de todas partes del mundo para felicitarlo por el manejo de la pandemia. Comparaba la letalidad del inicio en Chile con la de países que ya habían colapsado su sistema de salud".

Ante esto, Álvarez intentó aclarar los conceptos de "autobombo" y "manipulación", para que posteriormente Jadue continuara con su intervención. Fue entonces que vino el incómodo momento, con la nueva intervenció de la periodista.

La calma antes de la tormenta que protagonizaron Monserrat Álvarez y Daniel Jadue en "Contigo en la Mañana".

Álvarez cuestionó a Jadue sobre cómo estaban funcionando las residencias sanitarias en Recoleta. Un problema de audio provocó, justo en ese instante, una interrupción en vivo y perturbó la comunicación entre el matinal y el alcalde.

Mientras Jadue lanzaba: "les pediría que trataran de escucharme"; Álvarez le retrucaba: "lo estamos escuchando totalmente, por eso le quería preguntar" Entonces, el alcalde le recalcó que "se le nota un poco tensa Monserrat, le rogaría un poco de paciencia".

La periodista se sintió pasada a llevar y lanzó: "¿Sabe qué alcalde? Eso me parece una falta de respeto, yo estoy feliz conversando con usted, y no le voy a decir, 'oiga, ¿durmió mal?'. Encuentro una falta de respeto lo que me hizo, alcalde".

"Decirme a mí, como mujer, 'la noto un poco tensa, Monserrat' es una súper falta de respeto", dijo Álvarez. Jadue ofreció disculpas, aunque interrumpió nuevamente a su contraparte.

Los espectadores no hicieron esperar sus reacciones, que fueron de la más diversa índole y hubo incluso quienes pidieron el pronto retorno de Julio César Rodríguez al matinal, que por estos días sigue a cargo de Álvarez y Jean Philippe Cretton.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

Y bueno, la cuarentena no le sirvió. La prepotencia de Monserrat Álvarez en contra de Daniel Jadue persiste. Peor aún, cuando el alcalde habla, la pseudoperiodista no le presta atención y utiliza su celular. No hay pudor en demostrar su sesgo político. Un papelón.#ContigoCHV — PacmanFantasma (@PacmanFantasma) June 10, 2020

Escuchar a Jadue en #ContigoChv me devuelve la fe en la política, la buena política, la politica que trabaja por un país mejor. Explica todo claramente, sin caer en el absurdo ni cosas imposibles, habla de realidad y soluciones totalmente aplicables. Más Jadue, nunca más Piñeras. — HonorYGloria♥️⚘#Apruebo (@JoviNomas) June 10, 2020

Monserrat Álvarez le tiene mala (o tiene órdenes de webiar) a Daniel Jadue y se nota. Es cierto lo q dice Jadue, lo interrumpe, no lo deja terminar, es especialmente odiosa con él. Jamás es así de inquisidora con otros entrevistados. Están los videos, se puede probar #ContigoCHV — Dane Bersöh (@Dane_BS) June 10, 2020

Monserrat Álvarez entrevistando a Jadue vs Lavín #ContigoCHV pic.twitter.com/wmYVMkMddo — Cthulhu (@ViCthulho) June 10, 2020

Monserrat Álvarez es super altanera y prepotente con un solo sector politico#ContigoCHV — Pablo Andres (@PabloAndres1981) June 10, 2020

Oye Montserrat Álvarez, cachaste cuando Jadue te dijo que la gente iba a juzgar?... Bueno, revisa twitter wuashita #ContigoCHV — Samantha Ramírez (@SamyPonceDeLeon) June 10, 2020

Eres insoportable Monserrat, siempre interrumpiendo y gritando!

Le encuentro toda la razón a Jadue!!#ContigoCHV — Maria Paz Ortega (@mariapaz_ortega) June 10, 2020

Jadue: "Está un poco tensa Monserrat"



Monserrat: "Yo estoy feliz entrevistandolo"



Saque sus propias conclusiones...#ContigoCHV pic.twitter.com/X7GdW1dhqu — Xavier con X �� #YoApruebo✍�� x ���� (@Xavier_con_X_) June 10, 2020

Muy bien @danieljadue buena pará de carro a la Facha de Monserrat Alvarez, siempre hacen lo mismo con Jadue lo atacan y no hacen lo mismo con los invitados de la derecha #ContigoCHV — flaquita encantadora ��❤ (@vilm_valle) June 10, 2020

Ah, pero ayer cuando la Pepa Hoffmann andaba gritoneando a diestra y siniestra, la Monserrat estaba calladita #ContigoCHV — Sebastián T. 피네 라 쿨리 아오 (@demediachilena) June 10, 2020

Otra prueba más de lo indecente que es Monserrat Álvarez.

Mientras entrevista a Daniel Jadue, ella chatea, pesca un papelito.

Nefasta.#ContigoCHV pic.twitter.com/bkvIcoQNAa — Patipelao �� (@Palitroche76) June 10, 2020

Nooo y me dijo “te noto tensa Monserrat” asi me dijo, “no sea falta de respeto” le dije yo, “vengo saliendo de una cuarentena, estoy con el pecho tomado, ocstruida” le dije... no si asi le dije yo y quede picaaaa pero pica pica... #ContigoCHV pic.twitter.com/QCoKbV5AxX — Tan-zorro ����#YOAPRUEBO (@bastiannacho) June 10, 2020

Montserrat Álvarez, desfigurada nuevamente por @danieljadue es increíble la manera de interrupción cuando entrevista al alcalde #ContigoCHV#EstaTensa — El Profe (@Profesor2022) June 10, 2020

Explotó la cosa. Y ahora Alvarez se hace la victima. #ContigoCHV Desde el principio nótanos la predisposición molesta de Monserrat Alvarez hacia @danieljadue Ahí va de nuevo. pic.twitter.com/NoSnxYeuYM — ��Amara Rodríguez. #YoApruebo���� ⚘ (@maram_bita) June 10, 2020

Julio César Rodríguez viendo cómo Jadue pone en su lugar a Montserrat Alvarez . #contigochv pic.twitter.com/z4yvUOugjd — Hector Figueroa V. (@tito1974leo) June 10, 2020

#ContigoCHV

Porfavor vuelve julio Cesar y manden en cuarentena a Monserratt ella no entiende que para informar hay que escuchar primero y que ella no es la noticia pic.twitter.com/N2AkJPwQsk — Alex Ruz Duran (@alee144225) June 10, 2020

#ContigoCHV. Siiii reconoce Monserrat q lo interrumpes ! Cambia el tema Julio César vuelve pronto !! pic.twitter.com/X9DWu6pSt8 — Juana ��De Los Dolores Apruebo ���� (@JuanadelosDolo1) June 10, 2020

#ContigoCHV monse desviando los temas, que onda lleva 5 minutos sintiendose ofendida y no deja hablar a jadue, que terrible que vuelva Julio Cesar — La Peor Pesadilla (@LaPeorPesadill2) June 10, 2020

Julio Cesar vuelve pronto antes que Monserrat te deje sin audiencia tu programa #ContigoCHV — scm (@SissiCossio) June 10, 2020

#ContigoCHV el papelón de hoy de Monserrat Álvarez es inaceptable, fuera de cualquier ética periodística. Menos Monserrat y más Julio César Rodríguez. @danieljadue nuevamente dando cátedra de política pública y cómo realizar la labor periodística. — Javier Pavez Diaz (@JavierPavezDiaz) June 10, 2020

Que terrible weon, este desgobierno es un circooo, hasta cuando.olleee Monserrat facha de mierda escuchaaa lo que te dice Jadue y aprende, donde Xuxa conseguiste el cartón de periodista. Dejas arto que desear.vuelve pronto, Julio César.���������� #ContigoCHV — Brujitass (@Brujitass1) June 10, 2020

#ContigoCHV necesitamos urgente a Julio César Rodríguez en pantalla — Isabel Margarita (@IsabelGallardoF) June 10, 2020

Porque no dejan a JULIO CESAR RODRÍGUEZ sólito en la conducción del #ContigoCHV no necesita a este personaje de la sita monse, q mujer más antipática... Doooolo jajajja el "yan fili" — XsdelaU (@Isabel94976226) June 10, 2020

Jean Philippe mientras Jadue y la Monserrat discutían: pic.twitter.com/MfvBp87GE7 — Raúl (@Raul_Alejandroe) June 10, 2020