"Yo creo que Paty Maldonado no es Raquel Argandoña": Monserrat Álvarez reacciona ante críticas de la "congelada" panelista de Mega

La periodista Monserrat Álvarez tuvo sus propias palabras para dedicarle a Patricia Maldonado, después de que la "congelada" panelista de "Mucho Gusto" tratara de "perrito chico" a Tonka Tomicic y lanzara duras críticas contra los rostros televisivos.

Durante el matinal "Contigo en la Mañana", Álvarez cuestionó que "una cosa es la libertad de expresión y otra cosa… Mira, yo estaba buscando frases de Paty Maldonado y hay una en la que ella apoya al diputado Urrutia, defendiendo al parlamentario UDI cuando éste calificó de ‘terroristas con sueldo’ a las víctimas de torturas en la dictadura".

"Paty Maldonado le dice ‘vamos, diputado Urrutia, siga con esta pelea’. Entonces, yo creo que hay libertad de expresión, pero esto no es libertad de expresión", añadió la periodista.

Pero su reflexión no quedó solamente ahí, también planteó que "por eso Paty Maldonado es la persona polémica que es, por eso Alejandro Goic no se quiso sentar en esa mesa. Porque si Paty Maldonado hubiese dicho en un comienzo de la democracia que aquí se violaron los derechos humanos, que aquí hay gente que sufrió, que aquí gente que se torturó y que eso no debiera pasar más en Chile; quizás Alejandro Goic sí se habría sentado en esa mesa con ella. Entonces, esos son los límites de la libertad de expresión".

El cierre en los postulados de Monserrat Álvarez vino de la mano con un paralelo entre Maldonado y su "ex amiga" Raquel Argandoña.

"Yo creo que Paty Maldonado no es Raquel Argandoña. No, la verdad es que Raquel ha sido muy inteligente en el sentido de subirse al tema, pero la situación de Paty Maldonado es súper distintas, ella no ha hecho un mea culpa", sentenció Álvarez.