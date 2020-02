"Somos tan bipolares, calcula...": Paulo Iglesias detona molestia con desubicado "chiste" sobre Violeta Parra

Los humoristas y comediantes han sido invitados recurrentes en los matinales esta semana, sobre todo después de los complejos episodios que han vivido artistas como El Huaso Filomeno, Ernesto Belloni, Oscar Gangas y hasta el animador Kike Morandé.

Paulo Iglesias fue a "Bienvenidos" para opinar sobre un suceso que se sigue repitiendo y, de acuerdo con quienes veían el matinal, sus intervenciones fueron correctas, hasta que lanzó el "chiste" con el que se despidió.

Tonka Tomicic le dio el pase para promocionar sus trabajo, momento en el que Iglesias indicó que "Tengo muchos, uno se llama 'Nos Volvimos Locos' y en el mes de mayo estreno 'Demente Bipolar', que habla de la bipolaridad de los chilenos".

"Somos tan bipolares, calcula, que la persona que escribió 'Gracias a la Vida' se suicidó. O sea, somos bipolares", remató frenta a las caras de sorpresa de los panelistas presentes.

A continuación el incómodo momento:

La apuesta de Iglesias no cayó bien entre los tuiteros, quienes inmediatamente se lanzaron en duros términos contra el comediante:

“Somos tan bipolares, calcula, que la persona que escribió ‘Gracias a la Vida’ se suicidó. O sea, somos bipolares”.

-Paulo Iglesias.

No ahueonao tonto, eso no es bipolaridad, se llama depresión. Después no quieren que los funen "humoristas" culiaos torpes e ignorantes. Fomes qls