¿Raquel Argandoña y Patricia Maldonado se pelearon? La "congelada" panelista de "Mucho Gusto" se refiere a los rumores sobre el quiebre de la legendaria amistad

"Con Raquel no ha pasado nada", comentó Patricia Maldonado ante las consultas de La Cuarta, sobre los rumores que surgieron de un supuesto quiebre entre la "congelada" panelista de "Mucho Gusto" y la actual integrante de "Bienvenidos". Pero nadie está muy seguro, sobre todo por las declaraciones que vinieron después sobre Argandoña.

La legendaria amistad fue puesta en entre dicho a propósito de que cuando se anunció el retorno del café concert de Maldonado, "Las Viejas Juliás", se confirmó que la mamá de Kel Calderón ya no sería parte del elenco.

"La gente piensa que una cuando no trabaja con la persona está en mala. Yo no puedo tener a una persona toda la vida en el escenario, a no ser que hagamos sociedad o hagamos un dúo como la Vicky y la Gaby, que ninguna otra podía hacer el personaje", explicó "La Maldo".

Junto con eso recalcó que "está todo bien con Raquel, además que ella está dedicada a sus viajes".

En tanto, sobre su inminente regreso al matinal de Mega, Maldonado comentó que "lo haré cuando el equipo decida. Me dijeron ‘esperemos Patricia’, dije ‘perfecto’. Estoy tranquila. Si no estoy en la televisión no me voy a morir".

La dupla realizaba el programa "Sin Límites" en radio Agricultura, un proyecto que también quedó en stand by debido al estallido social.

"Con Raquel renunciamos en agosto a la radio porque ella tenía muchos viajes y a raíz de eso yo tenía que quedarme grabando para cumplir los días que ella no estuviera, lo cual me cansaba", confesó la reconocida figura de la farándula chilena.

De hecho, "grabamos hasta el 31 de septiembre. Después nos pidieron volver, pero entre medio pasó la debacle y encontramos que no era el momento para seguir".