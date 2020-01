"La más mínima chispa": Critican a Mónica Pérez por "restarle" importancia a la muerte del hincha de Colo Colo

La periodista Mónica Pérez una vez más vuelve a ser el blanco de duras críticas por una frase que lanzó mientras se encontraba al aire en el noticiero "Tele13" y que fue considerado como una "minimización" del atropello con resultado de muerte que sufrió el hincha de Colo Colo, Jorge Mora, a manos de Carlos Martínez, el carabinero que fue formalizado la jornada del miércoles, en un procedimiento que levantó más de una polémica.

Mientras se encontraba en contacto con el notero policial Miguel Acuña, Pérez sacó a relucir su opinión frente a la noche de violentas protestas que generó la muerte del barrista.

Fue ahí que comentó: "esto sin duda no va a contribuir a que termine de una vez por todas este espiral de violencia, que pensamos que era algo que ya había pasado, pero que a la más mínima chispa no más se ha generado nuevamente en las calles. No solamente de Santiago, sino del país".

El comentario de Pérez se da apenas un día después de que su compañera en Canal 13 Constanza Santa María protagonizara otra polémica, después de que a propósito de las lesiones oculares provocadas por Carabineros durante las protestas comentó que "parece haber una especie de sobre reacción en nuestro país".

Para media tarde, el mensaje se había viralizado a tal punto que el nombre de la rostro de Canal 13 estaba entre los temas más comentados de Twitter, donde prácticamente arrasaron con su forma de ver la situación, incluso recordándole situaciones y frases desafortundas anteriores que tiene en su historia pasado y reciente.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

La "mínima chispa" a la que se refiere Mónica Pérez, es una vida que se extinguió. Un ser humano cuya vida truncaron de manera infame. Tú, ella, él, yo... todos somos "chispas" que no podemos ser mínimas (¿o máximas?) de acuerdo a algún criterio específico.

Ayer la Constanza Santa Maria, hoy la Monica perez.

Yo creo que la Mónica Perez se safó después que se la cagaron y nunca lo superó y ahí la tenemos dando la cacha.

En días donde se acaban medios y despiden a colegas brillantes, duele mucho escuchar cosas como lo de Constanza Sta María ayer y lo de Mónica Pérez hoy. ¿Qué clase de periodismo estamos haciendo y al servicio de quién? https://t.co/iRMHBPTJ6k — Francisca Gómez (@lafrangomez) January 30, 2020

Ayer Constanza Santa María, hoy Mónica Pérez ¿Ningún periodista con ese nivel de relevancia se pronunciará por el hecho de ser colegas?



La Santa María y ahora Mónica Pérez, qué bodrio de periodistas, qué bodrio de canal ¿Dónde está su humanidad, su empatía? https://t.co/HFT3wOinXs — Walkman (@WalkmanTM_) January 30, 2020

Mónica Pérez: la muerte de una persona, la cataloga como una "mínima chispa"



Que tan mierda de persona tiene que ser la Mónica Pérez para referirse al asesinato de una persona como "la mínima chispa".



LOCA LO ATROPELLARON LOS PACOS, PASARON POR ARRIBA DE ÉL, NO DEJARON DARLE PRIMEROS AUXILIOS, Y EL WN CON FIRMA SEMANAL?



Flaco favor hacen Mónica Pérez y Constanza Santa María a los periodistas que andan en la calle, con esos comentarios los están enviando al linchamiento — Andrea Jerez �������� (@EstrellaAymara) January 30, 2020

Mónica Perez y otros

"Periodista vampiro

Periodista vampiro

Cómo lloran a sus delincuentes ,Mónica Pérez no dijo nada del otro mundo... Era una persona que estaba atacando a carabieneros y simplemente sufrió un atropello. Eso no da derecho a que todos los lumpen se pongan a quemar otra vez chile alegando represión .... — katurra65�� (@katurra_65) January 30, 2020

Constanza Santa María y Mónica Pérez..

¿Porqué, justo cuando arribó a Canal 13, el prestigio y credibilidad de Mónica Pérez se fueron al demonio? Ella, perfectamente puede estar en Mega o CHV (canales privados igual que el 13) y su credibilidad estaría intacta. El problema es el DUEÑO DEL 13. Por eso #FueraLuksicDeC13 — Valentín Sáezaregui Meneses (@Valsamen) January 30, 2020

Ayer Constanza Santa Maria, hoy Monica Perez...Este va a ser el nivel de humanidad del periodismo?, o será el de los silentes que no critican a su gremio y medios?...De periodismo cuestionador del poder no se ve mucho la verdad... https://t.co/jR3OEkUKZj — Pedro Peñaloza (@pppchasca) January 30, 2020

