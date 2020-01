Constanza Santa María sobre lesiones oculares provocadas por Carabineros: "Parece haber una especie de sobre reacción en nuestro país"

La periodista de Canal 13 Constanza Santa María se convirtió en blanco de críticas después de que se viralizó un audio en el que relativiza el uso de la fuerza de Carabineros ante las protestas por el estallido social, al comprarla con la represión de manifestaciones en países europeos.

En medio de una de sus intervenciones en el programa "Mesa Central", de radio Tele13, Santamaría comentó que "cuando uno compara con otros países. En Francia, por ejemplo, cuando uno ve el actuar de la policía frente a los manifestantes, cuando están provocando incidentes, es bastante duro".

"No estoy justificándolo. Pero generalmente miramos a los países desarrollados como un ejemplo y en Francia han habido, en los últimos meses, cientos de personas heridas con perdigones en los ojos, en un número bastante más alto que en nuestro país. Parece que allá no fuera tema y ahí es donde parece haber una especie de sobre reacción en nuestro país", sentenció.

Un clip con el audio que resalta la declaración de la conductora del noticiero de la señal de Luksic se viralizó en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, provocando una reacción inmediata ante la insensibilidad de los comentarios.

No puedo creer esta indolencia de Constanza Santa María: "Hay una especie de sobrerreacción en nuestro país por heridos con trauma ocular". Hablamos de gente mutilada de por vida, en su mayoría de escasos recursos, invisibles al gobierno y a este tipo de periodistas. Indignante. pic.twitter.com/Aja3dXWbCg

Santa María se convirtió en el tema más comentado, mientras inspiró comentarios como los siguientes:

Díganle a Constanza Santa Maria que los heridos por perdigones en Francia son como 100 personas; es decir, está por debajo del número de más de 400 chilenos que supera incluso a los de Palestina, por ejemplo. Si ella pierde un ojo, no se queje, está sobrereaccionando, gracias pic.twitter.com/Pe6w9798bk

La Constanza Santa María piensa que es súper tercermundista exigir justicia por las violaciones a los DDHH y la weona no sabe leer gráficos.

me encantaría saber dónde Constanza Santa María, obtuvo la información de que en Francia existen heridos por perdigones. Inconcebible que te paguen millones por mentir, cuando hay muchos periodistas rompiéndose el lomo, trabajando con ética y responsabilidad a la gente.

Lo de Constanza Santa María es sencillamente inaceptable. No solo le resta importancia a brutales violaciones a DDHH si no que además miente descaradamente. Que no aparezca más en medios.