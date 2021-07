Modern Love Temporada 2 | Tráiler presenta al personaje de Kit Harington

El protagonista de Game of Thrones, Kit Harington, deja de lado la caballería y las espadas para convertirse en el nuevo galán de la segunda temporada de la serie romántica de Amazon Prime Video "Modern Love".

La serie llega a la pantalla el 13 de agosto. En el tráiler se ve más sobre el personaje de Harington, quien interpreta a un tipo romántico que tiene la oportunidad de encontrarse en un tren con una chica (Lucy Boynton de The Politician). No tiene forma de ponerse en contacto con ella, por lo que vuelven a reunirse en el tren dos semanas después. Sin embargo, su amigo es escéptico: "Ella nunca aparecerá".

El tráiler también ofrece adelantos de más historias de la temporada 2, incluido Tobias Menzies (The Crown, Outlander) como un hombre que reaviva las cosas con su ex esposa; Anna Paquin (True Blood) y Garrett Hedlund (Tron: Legacy) como pareja de personas que se citan en una tentativa primera noche juntos; y Dominique Fishback (The Deuce) e Isaac Powell (Dear Evan Hansen) como mejores amigos que dan el paso y tratan de convertir su amistad en algo más.

La temporada 2 de Modern Love "da vida a una colección de historias sobre relaciones, conexiones, traiciones y revelaciones. Cada episodio muestra el amor en todas sus formas complicadas y hermosas, todas inspiradas en hechos reales de la querida columna del New York Times del mismo nombre". señal la descripción oficial.