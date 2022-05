Tom Cruise vuelve al cine esta semana con el estreno de Top Gun Maverick, pero al mismo tiempo ya está preparando el ambiente para lo que será su próxima apuesta cinematográfica en llegara a la pantalla grande, con la liberación del primer trailer de Misión Imposible - Dead Reckoning, Parte 1.

Paramount Pictures no ha revelado mayores detalles de la entrega y el primer adelanto tantea el terreno de lo que será la próxima aventura de Ethan Hunt y compañía.

Y todo apunta a la continuidad para la historia que se viene cultivando desde la tercera película con la amenazante presencia de El Sindicato y sus representantes.

Aparte de Cruise vuelve Rebecca Ferguson como Ilsa Faust, Simon Pegg como Benji Dunn, Ving Rhames como Luther Stickell y Vanessa Kirby como White Widow. Aunque uno de los regresos más llamativos es el de Henry Czerny, quien interprete a Kittridge, quien fuese el director de la IMF en la primera película de 1995.

Pero entre las adiciones destacadas al elenco está Hayley Atwell, a quien se le ve en el trailer con su personaje de Grace junto a Ethan en múltiples secuencias de acción de alto riesgo; además de Pom Klementieff (Guardians of the Galaxy), Cary Elwes (Saw) y Indira Varma (Game of Thrones)

Otro aspecto llamativo del trailer es que propone la película como la Parte 1 de Dead Reckoning, o sea ligando inmediatamente la trama a Misión Imposible 8.

Misión Imposible - Dead Reckoning, Parte 1 tiene proyectado su estreno para 2023.