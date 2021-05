Millaray Viera y su trabajo como vocal de mesa: "Es una experiencia que todos deberíamos vivir

La animadora de Yo Soy, Millaray Viera, comentó acerca de como ha sido su trabajo como vocal de mesa en estas Elecciones 2021 en donde se elegirán a quienes integren la convención constituyente, a los Gobernadores Regionales, Concejales y Alcaldes.

La conductora, quien también ejerció como secretaria de mesa, señaló sobre el proceso a Las Últimas Noticias que "pienso que es una experiencia que todos deberíamos vivir alguna vez. Yo siempre quise, pero nunca me había tocado. Me inscribí a los 17 años en el registro electoral para votar a los 18 y a mis 33 años es mi primera vez y estoy feliz, porque es un proceso muy importante para nuestro país".

Sobre su trabajo como vocal señaló que "traje una cajita de clips. Eso me lo recomendó una amiga , para agrupar las colillas de los votos y así sea más fácil el conteo y para no tener tanto desorden en la esa. Me ha servido mucho".

Sobre si cree que estas votaciones son un cambio en el modelo social y económico del país, indicó: "Creo que hay una esperanza de que las cosas puedan ser más justas y esto se conjuga con un lógico escepticismo de las personas. Creo que con la nueva constitución y los efectos (o falta de ellos) que está puede tener, nos jugamos el que dicha esperanza siga viva o muera definidamente".

Acerca de la nueva constitución, señaló que "espero de corazón que puedan construir una Constitución que a la larga cambie la vida de las personas, que amplié derechos sociales y económicos que garanticen que cada persona que viva en Chile lo hará de manera digna. En lo político , espero se construya un sistema más participativo democrático, inclusivo, paritario. Un poder menos concentrado. Que todos podamos de alguna manera participar de las decisiones que nos afectan como chilenos", concluyó.