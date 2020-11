Dua Lipa y Miley Cyrus estrenan su nuevo hit

Cuando las cantantes Miley Cyrus y Dua Lipa se unieron para crear el video musical de su nuevo sencillo, se daba por hecho que tendría grandes cuotas de sensualidad, pero lo que nadie se imaginó es que seria también sangriento.

Las divas del pop anunciaron a comienzo de año que juntarían fuerzas para crear el sencillo "Prisoner" creando así una de las colaboraciones más anticipadas del último tiempo. El single será parte del nuevo álbum de Cyrus titulado "Plastic Hearts" que saldrá a la vente este 27 de noviembre, donde la cantante señalo que busca tener un sonido distinto, pero más retro.

La canción junto con el video fueron lanzados en todas las plataformas de las artistas donde ya suman millones de reproducciones, siendo alabadas por sus fanáticos. Miley además de interpretar la canción y actuar en el video, también lo dirige junto a Alana O'herlihy.

El vídeo que tiene la vibra de película de terror, en el aparecen Cyrus cantando con una sonrisa en el rostro antes de que subirse en un bus junto a Dua Lipa. luego de eso ocurren varios cambios de locación y vestimenta.

El vídeo termina con un mensaje que dice "In loving memory of all my exes. eat shit" que se traduce como a la querida memoria de todos mis ex, coman excremento". De la vida sentimental de Dua Lipa no se sabe mucho, al contrarío de la de Miley donde hace un par de meses terminó su relación con el también cantante Cody Simpson, y anterior a eso se divorció de Liam Hemsworth, después de 10 años de relación.