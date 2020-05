Stephenie Meyer anuncia nuevo libro para la saga "Crepúsculo", "Midnight Sun"

Stephenie Meyer reveló que su exitosa saga literaria "Twilight" contará con un nuevo volumen que llegará a las librerías dentro de los próximos meses y que llevará por nombre "Midnight Sun".

Si bien los lectores conocieron originalmente el relato contado desde la perspectiva de Bella Swan, ahora podrán acceder a la versión de los hechos por parte del vampiro Edward Cullen.

El título se lanzará en Estados Unidos el próximo 4 de agosto, según lo comentó la misma Meyer en contacto con el programa "Good Morning America", donde también indicó que "estamos viviendo tiempos locos y no estaba segura de si era el momento indicado para publicar este libro, pero algunos de ustedes han estado esperando durante tanto tiempo, que no parecía justo que lo siguieran haciendo".

JUST IN: 15 years after the first novel in the “Twilight” saga was released, author Stephenie Meyer is bringing readers back to Forks, Washington, with her new book, “Midnight Sun.” Find the details here: https://t.co/IHD4UfAkkI pic.twitter.com/ZY3ZqnBahG