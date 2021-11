Este jueves 18 de noviembre se estrena un nuevo capítulo del exitoso programa de televisión Mea Culpa El Regreso.

En este quinto capítulo, el programa conducido por el periodista Carlos Pinto, relatará la historia de un caso que es relativamente actual sobre una banda criminal apodada 'El Coro de la Leche'.

Como cada jueves, el periodista contó algunos detalles del nuevo episodio en el matinal Buenos días a todos. En esta ocasión, mencionó que el estreno de 'El Plan Perfecto' aboradará el crimen organizado por una menor de edad.

"Disculpen lo misterioso que soy, pero no tiene ninguna gracia que les cuente el final del cuento, pero yo he sentido pocas veces la violencia cercana de un entrevistado o ponderar lo que ese entrevistado pudiera hacer si yo me encontrara en una situación distinta a la que estoy como comunicador frente a él", manifestó el comunicador sobre la conversación que tuvo con uno de los condenados.