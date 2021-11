A través de lo que va de su temporada, Mea Culpa ha presentado diversas sorpresas, como la aparición de actores de los capítulos originales. Pero este jueves la novedad será nada menos que la participación de la actriz, cantante y esposa de Stefan Kramer, Paloma Soto.

Soto se declaró fanática de la producción de TVN, "he visto todos los capítulos, desde chica que sigo el programa. Siempre buscaba a mi mamá para que lo viéramos juntas".

"Cuando éramos chicos con mis hermanos, grabábamos cortometrajes y hacíamos casos de Mea Culpa. Yo actuaba que tenía un hijo y ahí se daba toda una situación y mi hermano aparecía detrás de una puerta o debajo de la cama interpretando a Carlos Pinto. Creo que debo tener por ahí esas cintas aún, contó.

En el fondo, para Paloma Mea Culpa es un clásico y un programa de culto porque "es muy diferente, hiperrealista y con actuaciones muy normales, de pocas palabras".

"Esas escenas con la gente con el pancito y el té, situaciones cotidianas, locaciones reales que muestran muchas veces el abandono. Son casos reales de nuestro país, que uno cree que no pasan pero pasan y presentan una realidad de Chile que no siempre se muestra".

"También llama mucho la atención intentar saber o entender cómo una persona puede llegar a matar a otra, el por qué se llega a cometer semejantes crímenes, poder entrar en la psicología de las personas. A eso hay que sumarle la manera en que Carlos Pinto lo muestra, con un realismo que te transporta a esos lugares y a las mentes de los asesinos", puntualizó.

Mea Culpa: ¿Cómo Paloma Soto, la esposa de Stefan Kramer, llegó a actuar en el programa de Carlos Pinto?

La historia de la llegada de Paloma Soto a Mea Culpa también es muy particular, ya que fue ella quien contactó al conductor del espacio para conseguir un papel en uno de los episodios.

"Hace unos años, creo que el 2018, le escribí a Carlos Pinto por Instagram y le envié un mensaje pidiéndole actuar en el caso de que volviera Mea Culpa", contó Soto.

En ese momento le comentó: "'Hola Carlos, soy tu fan, si alguna vez graban Mea Culpa por favor cuenta conmigo, sería un sueño'. Algo así le puse, es que siempre me gustó el programa, toda mi familia sabe que soy fan de Mea Culpa".

Mea Culpa: ¿Qué personaje hará Paloma Soto, la esposa de Stefan Kramer, en el programa de Carlos Pinto?

El capítulo 6 de Mea Culpa mostrará un crimen muy fuerte emocionalmente, escalofriante y muy difícil de entender. En la entrega, Paloma tendrá un rol fundamental.

"Mi personaje juega un papel importante ya que ayuda a descubrir a la asesina. Es un caso que me estremeció por todo lo que envuelve. Para mí fue muy interesante y lo disfruté demasiado, incluso busqué el caso en la prensa para informarme y poder interpretarlo de la mejor manera posible", reveló Soto.

Eso sí, advirtió que "siempre esperé ser la mala, la asesina, pero esta vez no fue la oportunidad, aún así lo pasé increíble porque es muy entretenido interpretar a un personaje que es muy distinto a uno".

"Estuvimos grabando dos días y me encantó. Espero que se note que lo disfruté porque de verdad estoy feliz de ser parte de Mea Culpa. Conocí más en profundidad a Carlos Pinto que es un amor, y me encantó cómo trabaja de forma tan sencilla con su equipo que también es precioso y me acogió muy bien".

"Me dicen ¡Por fin cumpliste tu sueño! y en realidad fue así, cumplí un sueño actuando en esta maravillosa serie. Me declaro una fan de Mea Culpa, hoy y siempre", concluyó en referencia a lo que le dicen sus familiares.