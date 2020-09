Aparición de la esposa de Stefan Kramer en Vamos Chilenos divide a las redes

La noche de este sábado Vamos Chilenos decidió rendirle homenaje a Cecilia La Incomparable, por sus años de carrera y sus inolvidables temas.

Así, múltiples artista de la escena nacional se sumaron al número como Leandro Martínez, Carolina Soto y Quique Neira. Pero la que llamó más la atención fue la aparición de la esposa del comediante Stefan Kramer, Paloma Soto, quien interpretó el clásico "Puré de Papas".

La reacciones ante su aparición no se hicieron esperar y generando los más diversos comentarios, tanto positivos como negativos, elevando el apellido del imitador hasta los temas más comentados en Twitter, incluso antes de su propia actuación.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

Iba todo bien hasta que de nuevo ponen a la fuerza a la Paloma Soto esposa de Stefan Kramer. Que cargantes, no canta bien y no simpatiza con nadie ! #VamosChilenos

#VamosChilenos Hasta que la metio en la TV el Kramer a su esposa Me acordé de la canción de Sexual Democracia POR UN PITUTO

Tanta mierda q le tiran a Paloma Soto wn, si es una condición de Kramer es wea de ellos, que se meten uds, pero los pitutos y arreglines de los políticos que sí nos afectan los aceptan, gente culia, leer a mujeres tirándole mierda me impacta weon.

Otra vez la señora de Kramer... ya aburranse... bkn que apoye pero detrás del escenario, no es necesario arriba. Qué onda?????? #VamosChilenos

Me encanta Kramer, pero a la pareja la encuentro tan pinturita �� #VamosChilenos

Yo les dije que el anti homenaje a Cecilia sería horroroso...los he visto buenos...y, vamos pelando, Paloma Soto, aparte de la ser la señora de Kramer si no me equivoco, a quién le ha ganado para estar en horario prime...tan básica la producción de tele...��