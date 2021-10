Zoe Saldaña, conocida por ser Neytiri en Avatar y Gamora en las películas de Marvel, es la responsable de otorgarle la voz a Maya, una adolescente que rompe por todos los costados

el molde que le quiere imponer su cultura, en la más reciente producción animada de Netflix, Maya y los Tres.

Uno de los aspectos claves de la producción es precisamente la inspiración en las civilizaciones mesoamericano y, en consecuencia, por decantación en las diversas formas culturales que existen en la Latinoamérica actual. Algo que para la actriz es crucial, según comentó en conversación con Redgol y otros medios chilenos.

"En demasiados niveles, el nivel de representación es primordial para el desarrollo de un individuo. Soy la madre de tres niños, mis gemelos tienen siete y el menor tiene menos de cinco, y desde ya la conversación sobre identidad - quién soy, dónde estoy, por qué soy yo - es importante y está siempre en desarrollo, es lo que tratan de descubrir diariamente: Cómo encajan en este mundo, cuando mamá luce de esta manera y papá luce de otra, papá tiene un acento y mamá habla todos estos idiomas, pero estoy en Estados Unidos. Pero cuando enciendo Netflix u otro, ¿me veo?", propone Saldaña.

Es por eso que resalta que "estoy agradecida de que plataformas como Netflix entren a esta realidad. Con una representación verdadera no solo de nuestras vidas actuales, sino que de nuestra gente y de la historia colectiva que componen el continente americano".

"Por eso es tan importante llegar a ver estos reflejos, porque nos adentramos o inspiramos historias necesarias, ya que somos la minoría que está creciendo más rápidamente en Estados Unidos, aparte de lo que ocurre en nuestros respectivos países", subrayó.

Por otro lado, la serie en su idioma original ofrece una combinación de spanglish incorporando conceptos coloquiales y propios de la región latinoamericana y caribeña.

Puede que a algunos esto les llame la atención, pero para Zoe "es parte de lo que somos, incluso en Latinoamérica. Yo crecí parcialmente en el Caribe, así que soy tan latina como norteamericana y el spanglish ya no es sólo una cosa de Estados Unidos".

"Estados Unidos ha influenciado tanto nuestro entretenimiento, nuestras marcas, que se ha infiltrado en nuestro ADN considerablemente a lo largo de toda América, que el spanglish es como una cosa universal. Nos hace sentido porque honramos la forma en la que pronunciamos originalmente nuestros nombres y nuestras regiones", aseguró la actriz

Zoe Saldaña : ¿Qué tan difícil es interpretar a una adolescente en Maya y los Tres?

Zoe Saldaña con 43 años ahora interpreta a una quinceañera en Maya y los Tres, de ahí que la pregunta era obvia...

"¿Cómo es interpretar a una adolescente con el hecho de que no lo he sido por 25 años? Jajajajaja... ¿Les puedo decir algo? Colaborar con Jorge Gutiérrez [director y creador de la serie] No sé si han tenido el honor o solo el regalo de estar con él por más de cinco minutos. Él es amabilidad, él es entusiasmo, es pasión, pero también una jovialidad en su esencia, así que cuando estás con él, tu también te mantienes joven", resaltó la intérprete

Así que "estar con él en una sola por tres horas seguidas, cuatro o cinco horas alguna veces, haciendo el rol de Maya, me olvido de que estoy en mis cuarentas... jajajajaja. No fue difícil, mientras seas dirigido por alguien como Jorge Gutiérrez".