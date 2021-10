El creador de la serie de Netflix Maya y los Tres, Jorge R. Gutiérrez, explicó cómo fue e proceso creativo de la popular serie animada, sus influencias, el trabajo de animación y cómo tres películas terminaron siendo una serie limitada.

En un mundo fantástico repleto de magia, una princesa guerrera mesoamericana emprende una misión épica para cumplir una antigua profecía y salvar a la humanidad de los vengativos dioses del inframundo.

Se trata de una aventura dinámica, emocionante y por sobre todo con fuerte inspiración en las primeras civilizaciones latinoamericanas.

De acuerdo con Jorge, "la inspiración fue el Museo de Antropología de Ciudad de México. Hay una sala azteca, una sala maya, una sala oxteca e inclusive una sala inca. Entonces, ver el arte, y especialmente las esculturas antiguas, y decir: bueno, estos eran diseñadores de personajes. Estos eran artistas de esa época, interpretando lo que veían alrededor, que es lo que hacemos los artistas".

"Yo veía que las plumas las hacían con barro, las pinturas, las calaveritas, yo me decía: mi inspiración es esto. No soy de un documental, no soy un historiador, pero soy un artista. Así como ellos interpretaron a esa época, y así como pintores como Frida Khalo y Diego Rivera interpretaron a esa época, ahora yo como cineasta quiero interpretar, con mucho respeto y mucho estudio, una versión de fantasía de estos mundos", complementó.

Maya y los Tres: ¿Una trilogía de películas que se convirtió en una serie limitada?

Gutiérrez llevó el proyecto a distintas compañías antes de presentarla a Netflix, pero como una propuesta cinematográfica que se dividiría en tres partes. El creador no consiguió el apoyo necesario y tuvo que postergarlo hasta que apareció la plataforma de streaming a salvar el día.

Entre lo de la saga de películas y los tintes épicos de la propuesta, Gutiérrez no teme a comparar Maya y los Tres con El Señor de los Anillos en su propia versión familiar, animada y latinoamericana.

De ahí también que Jorge resalta que "el aspecto cinematográfico de la serie no es gratuito, está pensado de manera que el nivel de detalle en la animación sea de alta calidad y se marque una diferencia con lo que se ve usualmente en producciones televisivas animadas".

"En la televisión, por lo general en la animación, Bob Esponja tiene que ser el mismo Bob Esponja cuando termina el episodio que cuando empieza. Entonces aquí era contar una historia que era como una novela, en donde cambiaran los personajes, evolucionaran, y eso es el cine".

"Entonces, esta es una serie limitada, pero en realidad es tres películas. Yo digo que es un burrito mexicano y trajimos a un chef de sushi y lo cortó en nueve cachitos", concluyó.