Maya y los Tres es la más reciente producción animada de Netflix, una apuesta que tiene detrás al creador de El Libro de la Vida, Jorge R. Gutiérrez, y la voz protagónica de Zoe Saldaña para una aventura dinámica, emocionante y por sobre todo con fuerte inspiración en las primeras civilizaciones latinoamericanas.

En un mundo fantástico repleto de magia, una princesa guerrera mesoamericana emprende una misión épica para cumplir una antigua profecía y salvar a la humanidad de los vengativos dioses del inframundo.

Saldaña, conocida por ser Neytiri en Avatar y Gamora en las películas de Marvel, es la responsable de otorgarle la voz a Maya, una adolescente que rompe por todos los costados el molde que le quiere imponer su cultura.

Zoe encuentra sus propias raíces en República Dominicana por lo que, más allá de vivir en Estados Unidos, esta serie la llevó a conectarse inevitablemente con su lado latino.

"Nunca se me dijo constantemente: 'eres latina, eres latina, eres latina', pero lo vivo cada día por la forma en que comemos, en que amamos, mi aproximación a la vida, la forma en que me conecto con la gente, la música que escucho, cómo bailo. Fui criada como latina y ahora que soy mamá no conozco otra forma de ser. Así que estoy muy orgullosa de mi ascendencia", comentó Saldaña a Redgol en medio de un encuentro con medios chilenos.

Aún así, para este tipo de trabajos, "nunca aparezco desde un lugar de justicia social para compartir mi ascendencia, siempre lo hago desde un lugar de pasión y amor, porque soy muy feliz con quien soy. Pero sí veo un desequilibrio en el hecho de que muchos de mis colegas, amigos, vecinos y familia norteamericana no saben nada de mi historia, así que me encanta compartir".

"Nunca tengo otra actitud más allá del amor y entusiasmo. Eso es lo que tenemos que hacer como latinos: recordarnos eso, lo que nos hace tan orgullosos esa gran energía es la que tiene que guiarnos y guiar otros sobre quienes somos. Así es como haces que todos te escuchen", explicó.

Zoe Saldaña sobre los mensajes claves de Maya y los Tres: Hablar del duelo y la representación femenina en la cultura latina

Más allá de ser una serie con foco familiar, Maya y los Tres habla de temas universales e incluso complejos para los espectadores más jóvenes, como la frustración, la muerte, el sacrificio y las responsabilidades.

Sobre los temas cruciales que aborda la serie animada, Zoe confesó que "creo que la pérdida siempre va a ser un gran tema para mí, porque es algo tan universal. Ahora hablamos mucho sobre el duelo, especialmente al dirigirnos a las audiencias jóvenes. Pero continuamente los adultos tenemos que recordarnos que está bien sentirse cómodo al hablar de la muerte. Especialmente si eres padre".

"Este es un show familiar porque no es sólo sobre magia, aventuras y la historia de Mesoamérica, sino que también es una oportunidad para que las familias permanezcan abiertas a hablar de los altos y bajos en el viaje emocional que esta historia nos hace atravesar, después de cada episodio", resaltó.

Por otro lado, Zoe recalcó que "el otro gran tema son las inequidades culturales de género que siguen existiendo y que tienen cientos de años. Es importante que como comunidad latina, cuando nos unimos, una vez que eliminemos las fronteras, hacernos cargo de cómo vemos a las mujeres y los roles que creemos que las mujeres están destinadas a llenar en la vida. Y si le estamos dando a las chicas jóvenes la oportunidad de ampliar sus horizontes, y que sientan que pueden lograr lo que sea en la vida".

"Como latina, creo que ese es un gran asunto a tratar en nuestra comunidad, seamos inmigrantes o si seguimos en nuestros países natales. La forma en que vemos a las mujeres es diferente", remató.