"Le falta El Flaco": Mauricio Medina tuvo tibia recepción en Viva Dichato 2020

Mauricio Medina, ex integrante de Dinamita Show, llegó para cumplir con su rutina en el Festival Viva Dichato 2020, donde logró una tibia recepción.

Costó que aparecieran las risas, evidenció una voz desgastada y buscó mucho apoyo en la música cada vez que al público le costaba plegarse con sus chistes, al ofrecer una propuesta al estilo stand up comedy, a diferencia de lo que ha cultivado en sus 30 años de carrera.

Incluso echó mano a burlarse de la ausencia de su antiguo compañero Paul Vásquez, "El Flaco", asumiendo que el público tenía un prejuicio sobre que le iría mal sobre el escenario por este mero hecho.

Los tuiteros no tuvieron piedad y se lanzaron con todo contra la presentación, argumentando justamente la falta de una contraparte, logrando incluso que se convirtiera en uno de los temas más comentados:

20 años de carrera para seguir cantando las mismas canciones y para peor la mayoría no son de el, jajaja y ni se arruga osea 20 años de flojera porque no a escrito ninguna canción, valorrr. #VivaDichatoTVN

#VivaDichatoTVN No cabe duda alguna que a Mauricio Medina le hace falta su media naranja. Sin el flaco no es nadie. pic.twitter.com/xU2s0LE6hv

Mauricio Medina, hediondo de malo !!!! No me ha sacado ni una carcajada ������ #VivaDichatoTVN

Re desubicado empezar a sacar chistes sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, y no, no es falta de humor, nos podemos reír de muchas cosas hasta de uno mismo pero de una violación o del abuso no, ya no más.#vivadichato #VivaDichatoTVN #mauriciomedina