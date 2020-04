Maura Rivera, cansada de recibir mensajes por culpa de estafa virtual con su imagen

Muchas veces ocurre que imágenes de famosos en situaciones muy distintas a las de su vida diaria son utilizadas de manera ilegal. Ahora le tocó a Maura Rivera, quien en las últimas horas compartió una publicación explicando que una de sus fotos se está usando para una estafa.

La bailarina mostró el registro donde se le ve esposada y con policías en el fondo, lo que despertó la preocupación de sus seguidores que no han parado de mandarle el documento. Ante esto, la cocotera pidió detenerse.

"No quiero aclarar nada, lo hago para que no me manden más esa foto porque no es necesario", explicó en su Instagram para luego decir que "sé que es una estafa, que la gente se mete y pierde plata. Yo no tengo nada que ver con eso, así que no me manden más esa foto, por favor se los pido".

Este es el mensaje que circula en Facebook con su foto.

Esta es la imagen original, que corresponde a un trabajo de televisión

La verdad es que la imagen en cuestión corresponde a una nota realizada para el programa "Rojo", donde junto a Yamna Lobos visitaron la cárcel de mujeres de San Joaquín.