Matías Vega buscará profundizar sus dotes de bailarín, tras confirmar su participación en el nuevo estelar de Canal 13 Aquí se Baila, que ya se dispone a salir al aire en una semana más.

"Toda la vida me ha gustado bailar y hoy es un sueño cumplido para mí estar en un programa de baile", explicó el ex locutor de Radio Carolina.

Además, contó que "desde chico bailaba y me gustaba el baile, pero en televisión, aparte de cuando bailaba en 'El club de amigos de La Red', he tenido pocas posibilidades de bailar o de hacer coreografías, y nunca en un estelar o algo profesional".

Por lo mismo, sostuvo que "era una deuda pendiente en mi carrera, el ponerme a prueba con un jurado, con distintos estilos de baile y ensayando a full para lograr algo como lo que pretendo lograr. Eso definitivamente me llama mucho la atención".

Y Matías no se anda con rodeos: "yo vengo a ganar, esa es mi expectativa. Sería muy fome hacer una presentación e irse al tiro. Sé que es muy difícil porque, además, tengo menos tiempo que el resto porque me sumé más tarde a los ensayos, pero mis ganas y mis objetivos están puestos en ganar el programa, es decir, avanzar lo más posible y llegar al capítulo final".

Aquí se Baila: ¿Cómo ve la competencia Matías Vega?

La competencia no está fácil. Kike Faúndez, Rodrigo Díaz, Iván Cabrera, Valentina Roth, Karla Melo y Emilio Edwards, son parte de las figuras con las que se enfrentará Matías Vega.

El joven de 36 años asegura que "las personas que he visto que van a estar en este proyecto bailan o trabajan con su cuerpo, como los actores, y uno de los ramos de actuación es expresión corporal, así que todos los que están pisando este programa tienen noción de baile o al menos pueden marcar el ritmo con el pie... y ya con eso puedes hacer maravillas".

"Entonces hay que saber bien cuáles son las virtudes y los defectos de cada uno", añadió. "Por lo menos si estás en este programa es porque tienes ritmo, y en una discotheque con ritmo ya puedes ser el rey de la noche".

En tanto, sobre enfrentarse nuevamente al público, desde la televisión, Vega especifica que "yo desde chico he tenido una carrera artística cantando, bailando, actuando, he salido en teleseries, películas y varias cosas más, pero de lo que más se acuerda la gente es de cuando he estado animando, entonces no tienen la noción de que yo puedo bailar".

"Por eso para mí esto es como partir de cero, como si la gente no me conociera o no supiera que además de todo lo que he hecho, me puedo mover y soy un artista completo. Si me va bien aquí, yo creo que la sensación de las personas va a ser que puedo hacer de todo, como un showman".

"De hecho, mi sueño es en algún momento hacer una obra musical, que junte el canto con el baile y la actuación", confesó.