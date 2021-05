Masterchef Celebrity | Estos son los supuestos famosos confirmados para la nueva temporada

Canal 13 ya estaría trabajando en una nueva temporada de Masterchef Celebrity y por supuesto los fanáticos del espacio televisivo ya se preguntan quiénes podrían ser los participantes de los nuevos capítulos. Los nombres que ya surgen van desde actores, pasando por modelos y hasta periodistas.

En primer lugar, de acuerdo con el programa Me Late, estaría la ex Miss Chile para Miss Universo Camila Recabarren, quien no es ajena a este tipo de experiencias televisivas, ya que anteriormente fue parte de realitys como No basta con ser bella, Amor a Prueba y ¿Volverías con tu ex? Algo que también le entrega el beneficio de conocer la presión de las competencias, incluso a pesar de que había decidido alejarse de la televisión y había estado enfocando su carrera en el rol de influencer en redes sociales.

A ella se sumaría el ex panelista de Mucho Gusto, Rodrigo Herrera. Periodista, comentarista deportivo de televisión y radio, Herrera es ultra conocido en el medio y ahora tendría que hacer aflorar sus destrezas en la cocina.

En tanto que alguien que también conoció a Herrera, fue su compañera y tiene basta experiencia en la industria pero que ahora está sin pantalla, también se sumaría al programa de la señal de Luksic. Hablamos de Begoña Basauri.

El periodista Luis Sandoval aseguró que "hay una confirmación de que estarían adentro, no sé si firmaron contrato propiamente tal, es un preacuerdo".

El actor Julio Milostich es otro de los mencionados para la disputa gastronómica, quien recientemente reapareció en televisión a dos años de concluida su participación en la teleserie nocturna de Canal 13, Río Oscuro, ahora renovado debido a la pandemia y a cargo de un emprendimiento de empanadas.

Milostich vende sus productos por redes sociales en la cuenta de Instagram @empanadas_la_querencia, y ya está en los preparativos para tener su propio local.

Como ya se había informado previamente, Yann Yvin volverá a Canal 13 para formar parte de los jurados del programa, llenando la ausencia de Chris Carpentier y sumándose a Fernanda Fuentes y Jorge Rausch.

El gran problema de Masterchef Celebrity Chile

Pero hay un pequeño gran inconveniente que está penando a la segunda temporada de Masterchef Celebrity Chile: la revuelta social en Colombia, país donde Canal 13 graba los programas para reducir los costos.

"Me indican desde las mismísimas Colombias que este programa podría verse absolutamente interrumpido por la tragedia que se está viviendo en el país", aseguró el penalista del programa de TV+, Sergio Rojas.

Y añadió: "producto de la contingencia en Colombia, donde existe una crisis social, y resulta que producto de aquello el hotel y el estudio donde se iba a grabar MasterChef se han visto atacados por las trifulcas civiles y esto hace que se retrase".

A este problema se sumaría que el casting se ha complicado porque son pocas las figuras públicas que estarían dispuestas ha irse por meses a otro país para formar parte del programa, menos en las actuales circunstancias.