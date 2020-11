Begoña Basauri se desahoga sobre lo ocurrido hace 10 años "creo que si eso hubiese pasado hoy día, la repercusión hubiera sido muy distinta"

Una profunda conversación tuvieron Pancho Saavedra y Begoña Basauri en el programa de Instagram del conductor de "Contra Viento y Marea", llamado "Tinto de verano" donde la actriz habló acerca de una compleja situación que vivió hace 10 años.

Inicialmente el animador le preguntó a la actriz sobre como había sido su paso por el Matinal de Mega, Mucho Gusto, donde participó como panelista ¿Tú sentiste que fue una vitrina para que el público te conociera más?, ¿para que realmente se sacaran prejuicios tuyos que tenías encima?" le dijo Saavedra, a lo que Basauri señaló que "yo quería que la gente supiera...", pausa por algunos segundo y luego dice "si yo veo un programa de farándula en que están haciendo bolsa a una persona y todos me culpan de cosas y no hay respuesta de mi parte, porque yo estaba preocupada en ese instante de sanarme de otras cosas… Yo también me odiaría, probablemente", comenzó diciendo.

También se refirió a lo difícil que fue ver como la percibía el resto y la imagen que se creo de ella en los medios "leer comentarios de mujeres, únicamente de mujeres, en que yo digo: ‘¿Cómo en diez años no te das la oportunidad de conocer a una persona y entender que también los medios de comunicación crean realidades y crean realidad que no siempre son la realidad?".

La actriz confesó que estaba arrepentida de no haber puesto un alto a todo lo que se estaba hablando en los medios "no haber salido a parar los carros de una y haber dicho que ‘paren, cortémosla’. Hace diez años atrás no se hablaba de abuso como hoy día lo entendemos. No entendíamos cuando alguien no puede consentir es abuso y no tiene segunda lectura. Creo que si eso hubiese pasado hoy día, la repercusión hubiera sido muy distinta".

También se refirió acerca de la culpabilidad que siente la victima "cuando tú sufres un abuso, uno está mucho rato tratando de entender por qué te pasa. La repercusión que tuvo Las Tesis con ‘un violador en tu camino’ no es casualidad. Es porque las mujeres sentimos que es nuestra culpa".

cerró diciendo que "yo sentí por muchos años que si yo no me hubiese curado en esa fiesta no me hubiese pasado lo que me había pasado, por lo tanto era mi culpa".