Felipe Braun explica su alejamiento de las teleseries: "Hay que dedicarles tiempo a otras cosas"

En De Tú a Tú el actor chileno, Felipe Braun, se reflexionó acerca de su futuro laboral en la televisión, en donde comentó que no volvería a realizar una teleserie.

Acerca de su alejamiento de la televisión, el actor indicó "No, no creo que vuelva nunca más. Me han ofrecido, pero no, ya no. Porque para mí ya pasó. He hecho entre series, teleseries, y películas, he hecho 34 o 35, no sé. Muchas. Ya estuvo bien. Hice unos papeles preciosos, otros no tanto, fue de todo, pero ya está bueno. Hay que dedicarles tiempo a otras cosas",

Así mismo agregó "no es renegar de las teleseries, al contrario, las encuentro increíble. Lo que más me gusta de las teleseries es pasar tiempo sin grabar, me encanta".

El actor se refirió a la carga emocional que implica trabajar en ese tipo de producción. "Hacer teleserie es de mucha exposición, de mucho trabajo, de mucha angustia. Yo en la última teleserie (Amar a Morir) tiritaba, me tiritaban los dedos",

En aquella teleserie Braun interpretaba a "Caco" un hombre que padece cáncer, sobre ese trabajo comentó. "Fue un trabajo tan doloroso porque la guionista se enfermó de cáncer y falleció. Me eché al hombro una teleserie muy angustiosa. Ya no quería más, y mi cuerpo estaba reaccionando mal. Tenía pena todo el día”,

El actor menciona que ahora quiere dedicarse a otro tipo de cosas, que no impliquen tanta carga emocional. “un compromiso emocional muy grande, ya no. Ya está bueno. Ahora quiero hacer quesos. Pero teleseries no más”.