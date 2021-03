"No es un programa que critica": Felipe Braun se consagra como conductor y productor televisivo en 13C

El actor Felipe Braun sigue firme en su intención de alejarse de las áreas dramáticas e incursionar en otras formas para hacer televisión, algo que consiguió de la mano del canal de cable 13C, donde anima y ahora también produce el programa sobre sustentabilidad "Factor de Cambio".

A partir de este domingo a las 16:30 horas se podrá ver la nueva temporada del espacio, esta vez producida con las guías de la ex figura de las teleseries.

Según contó Braun, "una vez que salí de las teleseries tenía programado hacer cosas no necesariamente para la televisión, pero que finalmente aportaran al medio ambiente y que fueran realmente importantes".

Esto a propósito de que "siempre he creído que uno tiene que agarrar una causa, manejarla y hacerla... y cuando me ofrecieron hacer Factor de cambio, me encantó lo positivo del programa. El programa trata de destacar las cosas positivas que se están haciendo y eso me encanta".

Felipe resalta que "no es un programa que critica, es un programa que avanza hacia adelante y que trata de empatizar con la gente y mostrarles que podemos contagiarnos unos a otros inventando cosas para cambiar el mundo para que sea más amigable para todos. Por eso llegué a esto, porque me interesa aportar con un mundo más positivo y amigable para todos".

A partir del próximo domingo, "Factor de Cambio" dará a conocer una diversidad de personas, proyectos, iniciativas y empresas que estén trabajando en torno a la sustentabilidad y soluciones innovadoras para proteger el medioambiente.