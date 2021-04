Julio Milostich inaugura nueva temporada de "Plato único" presentando su emprendimiento de empanadas

El programa gastronómico "Plato único" volverá a las pantallas con una cuarta temporada y a tres años desde su última emisión. Encabezado por el dueño del reconocido restaurante Liguria, Marcelo Cicali, el espacio se insertará en la franja "Cultura Tarde" del canal de Luksic, con un foco particular en las consecuencias de la pandemia para el sector. Y el primer invitado será nada menos que el actor Julio Milostich, quien presentará su emprendimiento de empanadas.

En este nuevo ciclo, se rescatarán las historias de quienes siguen empeñados en mantener sus emprendimientos gastronómicos a pesar de la dura crisis que enfrenta el país.

Así mismo, mostrará a quienes no pudieron resistir y debieron cerrar sus negocios con una trayectoria de décadas y aquellas personas que descubrieron en la cocina una forma de paliar las dificultades actuales.

Justamente de esto último parte la idea de conversar con el actor Julio Milostich, quien reaparecerá en televisión a dos años de concluida su participación en la teleserie nocturna del mismo canal "Río Oscuro".

Cicali resaltó que "llegó un momento en que Julio se vio sin dinero, sin proyectos y sin trabajo, y viendo que una de las mejores cosas que sabía hacer, además de la actuación obviamente, era cocinar, se lanzó a esta aventura y partió vendiendo almuerzos a la comunidad de su ex edificio y hoy ya tiene su pyme centrada en empanadas".

De acuerdo con Milostich, "lo que se va a ver este sábado en Canal 13 podríamos decir que será como el secreto del mago, porque me van a ver en la intimidad, los voy a recibir en mi casa y van a poder ver cómo y dónde hago las empanadas, y con un gran anfitrión como es Marcelo Cicali".

"¿Quién mejor que él para hablar de estos temas? Van a ver un momento de felicidad muy grande de mi vida, porque esto que hago ahora me ha ayudado para parar la olla, es decir, económicamente, pero también me ha servido para mantenerme ocupado. Yo creo que es un buen antídoto para esta porquería de bicho y me mantiene despierto, feliz y creativo, cosa que se ha restado de la vida de los actores en este tiempo, en donde no hay movimientos en las tablas".

"Cuando recibo críticas o comentarios de la gente, para mí es como un aplauso. Hago la analogía del proceso como si estuviera actuando. En ese sentido, esto me tiene súper contento, ya que si bien cocinaba antes, nunca de la manera que lo estoy haciendo ahora. La pandemia reavivó el gusto que tenía por la cocina y me di cuenta que era mucho más de lo que pensaba", puntualizó.

Actualmente, Milostich vende sus empanadas por redes sociales en la cuenta de Instagram @empanadas_la_querencia, y ya está en los preparativos para tener su propio local: “para allá voy todo el rato, ese es mi objetivo mayor, pero cuesta un mundo, sobre todo ahora. Eso sí, estoy seguro que lo voy a lograr, tener un bolichito lindo, con los letreros afuera y con los permisos que ya se están gestionando”.

"Plato único" emitirá su nueva temporada todos los sábados a partir de este 10 de abril, a las 17:35 horas, en Canal 13.