El actor y participante de MasterChef, Julio Milostich, estuvo presente en el programa que conduce Martín Cárcamo, "Los 5 mandamientos", en donde reveló su experiencia trabajando en la teleserie hippie y cómo fue trabajar con Jorge Zabaleta.

Mientras repasaban algunas escenas de la ficción de 2004, Cárcamo señaló: “Uno pensaría que los actores no se ponen nerviosos. ¿Tú te pusiste nervioso?”

Julio reveló que sí, revelando además una anécdota con Jorge Zabaleta. "O sea, la escena quedó bastante bien, años que no la veía. Pero al (Jorge) Zabaleta, que lo quiero muchísimo, un gran tipo, lo odié en un rato, porque no sé si fue antes de esta escena o después de esta escena de Hippie, se dio vuelta el Zabaleta, estábamos como vistiéndonos en el camarín, y me queda mirando".

Luego agregó: “‘¿Es primera teleserie que hací, o no?’. ‘Sí’. ‘Ah, se te nota, porque estabas tiritando, te la estás tiritando entera. Parecí canasto de guatitas, weón’. Y yo ‘este conch…’ Y yo estaba tratando de concentrarme y que nada me webiara, y viene este weón con ese desparpajo, y yo más nervioso que no sé qué".

El intérprete explicó que la situación fue pasajera y que tiene un gran cariño por el actor. “Pero pasó el tiempo. Y hay que cachar que el Jorge es tremenda persona. Se ha superado montones. Es un gran actor de televisión. En teatro no lo he visto. Pero le tengo mucho cariño. Y me dijo las cosas como eran. Estábamos los dos en el camarín, ese día grabábamos los dos”, reveló el actor.

"¿Y qué pasó en Punta Arenas cuando hiciste esa escena con Carola Arregui?”, preguntó Martín.

A lo que Milostich, quien es oriundo de la capital magallánica señala: “No sé qué habrá pasado en Punta Arenas, pero me costaba hacer televisión porque venía del mundo del teatro. El teatro era moverse para allá y saltarse para allá. ‘Ok, ahora mira para allá’. Y de verdad me sentía prisionero… Quería que me saliera bien. Quería que me saliera demasiado bien”.