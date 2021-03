¡Bomba! Julio Milostich revela que hay planes para hacer "El Señor de la Querencia, La Película"

El actor Julio Milostich reveló en conversación con el podcast #ReyesDelDrama que está planeando la versión cinematográfica de la popular teleserie nocturna "El Señor de la Querencia", recordada por ser una de las producciones originales más agresivas que se han visto en TVN, al punto de que el mismo protagonista tuvo que someterse a terapias para poder sobrellevar el personaje.

Fue el primer semestre del 2008 que se emitió por primera vez la historia protagonizada antagónicamente por un entonces casi desconocido Milostich, junto a Sigrid Alegría, Álvaro Rudolphy y un reconocido elenco de actores comandados por el director Germán Barriga.

Ahora, junto a Víctor Carrasco, escritor chileno y autor de esta recordada producción nacional, el mismo Milostich ha evaluado darle un salto de formato a aquella historia que marcó a las audiencias chilenas.

"Tenemos que luchar contra el monstruo grande de TVN que tiene los derechos. Creo que esta película sería un batatazo mayor. Es un sueño muy concretable, es una idea conversada con algunos personajes importantes como el creador, Victor Carrasco", contó.

Eso sí, advirtió que "lo loco de esto es que al autor de la teleserie, ya no le pertenece. Yo quiero tratar de hacerla antes que me ponga más viejo y no me cueste media hora subirme al caballo. Imagínate ver cincuenta caballos a la vez en la pampa. Una maravilla sería", comentó.

"No solo sería algo que llenaría salas, sino que sería un tremendo documento. Para el director que la dirija sería una delicia poder rodar una cosa así. Sueño con el día en que Víctor me confirme que ya recuperó los derechos. Me dice que no es imposible. Los actores se están enterando por esta entrevista", precisó.