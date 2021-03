Camila Recabarren responde a los usuarios que la atacan en sus redes sociales

La modelo y ex chica reality Camila Recabarren cansada de los agresivos mensajes que recibe en las redes sociales, decidió compartir en sus historias de Instagram pantallazos de estos ataques.



Acorde a lo recopilado por TiempoX, la ex participante de Volverías con tu ex, señaló en su red social: "Reportar. Así reportaremos a la gente re cu… sin vida”, “A otra que me sigue para odiar. Reportar a mujeres que atacan a otras”, “Loca, loquísima. Como si me fuera a acostar con ella. ¿Usted es huevona o se hace?”.

"Que te ves fea con ese pelo" "Flaite" decían algunos de los agresivos mensajes que le enviaron.

La ex Miss Chile también compartió una imagen con una reflexión al respecto: "La gente está tan mala. Chaqueteros, envidiosos, dolidos, heridos. Vivan y dejen vivir. Sería tan lindo si todos fuéramos sólo amor. Por eso amo cada día más a mis animales y comparto con quien yo quiera mi energía. Me cuido. Respeto y por lo mismo exijo respeto".

