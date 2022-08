Wonder Man | Ben Kingsley retomará su papel de Iron Man 3 en la nueva serie de Marvel

Ben Kingsley retomará su papel como Trevor Slattery en la nueva serie de Marvel para Disney Plus titulada Wonder Man.

De acuerdo a Variety, Kingsley jugará un papel importante en la próxima producción que estará centrada en Simon Williams, aunque no se conoce cómo influirá en la trama ni en cuántos episodios aparecerá.

Slattery apareció por primera vez en Iron Man 3, como un actor fracasado que se hizo pasar por The Mandarin, pero que tras revelarse su identidad, fue arrestado. Tras esto, apareció en el cortometraje "All Hail the King".

Recientemente, se le vio en Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos donde era un prisionero de El Mandarin, Xu Wenwu, sin embargo, Shang-Chi y sus amigos lo ayudan y logra escapar.

La conexión entre ambos personajes podría tener gran potencial debido a que en los cómics, Williams/Wonder Man tiene un trabajo como actor y doble en su vida civil.

Por ahora, se sabe que Destin Daniel Cretton, quien dirigió y coescribió "Shang-Chi", se desempeñará como productor ejecutivo y cocreador de la serie, y Andrew Guest como el escritor principal.