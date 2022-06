Marvel tiene en la mira a un nuevo héroe para dar el salto de los cómics a la pantalla chica: se trata de Wonder Man, uno de los miembros fundadores de los West Coast Avengers.

El director de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Destin Daniel Cretton, está asociado al proyecto que desarrollará en conjunto con el guionista de producciones como Brooklyn Nine-Nine y Community, Andrew Guest, según informó The Hollywood Reporter.

Guest será el líder de los guionistas para la ficción, mientras que Cretton será el productor ejecutivo, aunque se evalúa la posibilidad de que dirija algunos episodios, ya que está trabajando bajo el alero del acuerdo que firmó con Marvel gracias al éxito de Shang-Chi.

La idea es comenzar a grabar la serie en 2023, si todo sal acorde con lo que tienen planeado en la firma de Disney. Sin embargo, aún no está delineado el tratamiento que tendrá el personaje ni mayores detalles sobre la trama.

¿Quién es Wonder Man?

Wonder Man es uno de los personajes con mayor antigüedad en Marvel, tras debutar Avengers #9, por allá en el año 1964. En sus inicio se perfiló como un villano con apariciones esporádicas en la etapa temprana de Marvel, hasta que sufrió una metamorfosis que lo llevó a convertirse en héroe (y Avenger), cuando culminaba la década de 1970.

En los 80's, el personaje cobró su verdadero perfil como Simon Williams, integrante fundador de los West Coast Avengers con sede en Los Ángeles. ¿Su look? Con un jersey de cuello alto, una chaqueta roja y gafas de sol, se convirtió en una celebridad gracias a su trabajo diario como actor y doble de acción.

El personaje también desarrolló fuertes lazos con los personajes clásicos Vision y Wanda/Scarlet Witch. En algún punto, algunas historias sugerían que eran por su energía iónica y ondas cerebrales el androide y él eran tan afines como hermanos.

Wonder Man incluso llegó a tener sentimientos por Wanda, después de que Vision fuera desmembrado.