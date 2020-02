"Fue poco profesional": Adam Levine pide disculpas por el show de Maroon 5 en Viña 2020

El vocalista de Maroon 5, Adam Levine, salió a pedir disculpas tras la criticada participación de la banda en el Festival de Viña del Mar 2020.

A través de las historias en su cuenta de Instagram, el vocalista comentó que "fue poco profesional".

Levine enumera las cosas a las que quiere referirse, así que primero indica que participar "en el festival, es una de las cosas que, como banda norteamericana, puedes hacer en Chile".

Posteriormente, señala que quiere referirse a los comentarios e impresiones que dejó la presentación y, "de alguna manera, explicarme, porque creo que lo merecen".

"Al estar en una banda haces muchos conciertos, y a veces estoy tan entusiasmado y soy tan apasionado con entregar lo mejor de mí y que la banda sea de lo mejor", explica.

Levine continúa plantenado que "me tomo esto muy en serio, a veces demasiado. Para ser totalmente franco, habían algunas cosas en materia de sonido que me complicaron anoche y dejé que se apoderaran de mí. Eso impactó en cómo me comporté sobre el escenario".

"Eso fue poco profesional y me disculpo por eso", subrayó.