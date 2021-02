Dita Von Teese, ex esposa de Marilyn Manson, reacciona ante acusaciones de abusos

La ex esposa de Marilyn Manson, Dita Von Teese, finalmente se refirió a las acusaciones en contra de su ex pareja que sacaron a la luz la actriz Evan Rachel Wood y otras cuatro mujeres esta semana.

Por medio de una declaración hecha pública a través de Instagram, la modelo burlesque aseguró que ella no experimentó las situaciones descritas por las supuestas víctimas, pero al mismo tiempo aceptó que su relación puede diferir del resto de las parejas que tuvo el músico.

"He estado procesando las noticias que salieron a la luz el lunes acerca de Marilyn Manson. A todos aquellos que han expresado su preocupación por mi bienestar, les agradezco su amabilidad", partió diciendo Von Teese.

Heather Renée Sweet, nombre verdadero de la figura de moda alternativa, luego añadió que "por favor sepan que los detalles que se hicieron públicos, no coinciden con mi experiencia personal durante nuestros 7 años juntos como pareja".

"Si lo hubieran hecho, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Me fui 12 meses después por infidelidad y abuso de drogas”, puntualizó.

Aún con este testimonio, la también vedette recalcó que "el abuso de cualquier tipo no tiene lugar en ninguna relación. Insto a aquellos de ustedes que han sufrido abusos a que tomen medidas para sanar y tengan la fuerza para realizarse plenamente. Esta es mi única declaración en este asunto".

Brian Warner -verdadero nombre del músico- y Dita Von Teese forjaron una relación a partir de 2001 y posteriormente contrajeron matrimonio en diciembre de 2005. Ella pidió el divorcio en una corte de Los Ángeles un año después.