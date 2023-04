Tras la renuncia de Martin Cárcamo a la animación del Festival de Viña del Mar, Canal 13 rápidamente tomó la decisión de que la nueva edición del certamen la animara Francisco Saavedra.

Esta mañana el animador de Socias de la Parrilla compartió la noticia con nostálgicas fotos de su niñez y de su carrera escribiendo lo siguiente en la descripción de su publicación de Instagram: “He recibido una de las noticias más importantes de mi carrera. Me toca asumir un desafío muy grande como animador del Festival de Viña del Mar 2024 y quiero que sepan que lo haré como en todos mis proyectos: poniendo el corazón al servicio de un equipo, de mi compañera Mari Godoy y del público, que ha hecho de este uno de los festivales más importantes del mundo”.

Asimismo el nuevo animador de Viña del Mar añadió: “Sé también lo que significa Viña para todos los chilenos y me prepararé más fuerte que nunca para llevar la alegría, las emociones y la fiesta que siempre ha entregado este hermoso festival. Voy a darlo todo”. Además se tomó el tiempo de agradecer a Cárcamo: “No puedo dejar de mencionar a mi amigo Martín Cárcamo, que ha puesto el nombre de Chile y de Viña del Mar en lo alto, siendo un gran animador para el festival que tanto queremos.Esta linda noticia no me hizo feliz a mí, hizo feliz al niño de la foto que algún día lo soñó. Que comience la fiesta, #Viña2024 ALLÁ VAMOS” finalizó.

¿María Luisa Godoy seguirá animando el Festival de Viña?

La periodista y animadora del matinal Buenos Días a Todos de TVN seguirá animando el Festival de Viña del Mar, esta vez junto al animador Francisco Saavedra. Luego de finalizar su participación en la edición 2023, la animadora de TVN renovó de inmediato el contrato para la próxima edición de certamen de la ciudad jardín. Cabe destacar que la edición 2024 del certamen viñamarino es la última versión bajo la alianza de TVN y Canal 13.