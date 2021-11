La humorista María José Quiroz estuvo presente en el programa de conversación de Chilevisión "Podemos Hablar", en donde recordó una vergonzosa anécdota que involucra a conocido artista internacional.

Entre los invitados al espacio que conduce Jean Philippe Cretton se encontraban Cristina Toco, Kurt Carrera, Dino Gordillo y Paula Vázquez, también conocido como "El Flaco".

El animador del espacio pidió que se pusieran de pie quienes han tenido algún problema con una autoridad, en ese momento la participante de El Discípulo del Chef se puso de pie y contó su experiencia con un conocido cantante latino.

La divertida situación se dio mientras ella era parte del programa de humor "Morandé con Compañía" en donde regularmente participaban conocidos exponentes musicales, entre ellos Matt Hunter, quien fue denominado el Justin Bieber latino.

Mientras el cantante norteamericano con ascendencia latina estaba ensayando para su presentación en el programa como parte de su gira por Chile

Quiroz reveló que mientras estaba en un descanso junto a su compañera Paola Troncoso, le preguntó: "¿Quién es este mono cul... de frenillos que está cantando?", sin embargo, su compañera le dice: "José, tu siempres metís la pata.. habla más bajo, atrás de nosotras esta la manager".

La actriz señaló que no le dio importancia indicando que no lo hizo con mala intención y agregando: "Además, ¿quién cacha a este we**?".

Su compañera le explicó quién era el cantante, agregando que era super popular. En eso la llama su sobrina emocionada porque Matt Hunter estaba en el mismo programa que ella y pidiéndole por favor que la ayuda a conseguirse una entrada que estaban agotadas.

En eso, llegan a contarles que estaban regalando entradas para su concierto y ella decidió hacer la fila por su sobrina. Sin embargo, a medida que la fila avanzaba se dio cuenta que la que estaba entregando las entradas era la manager.

"¿Quieres una entrada para el mono cul... con frenillos?", le dijo cuando llegó su turno. Finalmente, a pesar de sus excusas, la manager no le dio la entrada.