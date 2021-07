María José Quiroz se luce con imitación a Gary Medel: Cracks de La Roja estarán presente en "Mi Barrio"

La camaleónica actriz María José Quiroz sorprendió a sus seguidores con un adelanto de su nueva imitación. A "Mi Barrio" llegará nada más ni nada menos que uno de los deportistas más importantes y más queridos del país.

Se trata del defensa de la selección nacional y de Bolonia de Italia, Gary Medel, quien llegará al espacio de humor de Mega interpretado por Quiroz.

A través de sus redes sociales la intérprete compartió un pequeño sneak peak de lo que se verá en el próximo capítulo del programa. “Se viene Gary Medel“, “Aquí en la previa @gary_medel17 mis honores y créditos a @cinthyamakeuphair … la mejor!!!!“, escribió junto a un video.

"Hola, ¿cómo están? soy Gary, quería mandarle un saludo a todos mis fan, decirles que perdon que a veces me exalto un poco, pero soy de sangre caliente y estoy aqui dándolo todo para saber qué sucede", señala en el registro.

Sus seguidores la felicitaron por su caracterización, quienes escribieron mensajes como: "Espectacular mis créditos a esa maquillada profesional”, “ ohhh se paso excelente me cague de la risa no cache que eras tu. Jajaja Te pasaste!!! No te había reconocido”.

Pero Gary no será el único seleccionado que estará presente en el espacio, como mostró en otro video la comediante, serán varios los integrantes de la roja que serán imitados en el programa como Arturo Vidal, Ben Brereton y Mauricio Isla entre otros.