María José Quiroz habla sobre uno de sus peores miedos: "Yo nunca sentí tanto miedo en mi vida"

La actriz María José Quiroz fue invitada al programa Podemos Hablar de CHV, en donde en una de las secciones del espacio confesó uno de sus peores miedos: Fobia a volar.

La actriz no se sube a un avión desde el 2011, luego de un incidente que cambio su visión acerca del medio de transporte. "No tomo aviones, no me subo a aviones. Me subí hasta cierta etapa de mi vida, después pase un susto muy grande y no me volví a subir a aviones. No hice más eventos, no viajé, no nada"

Acerca de como se generó su miedo, la actriz señaló que "el año 2011 yo estaba trabajando en TVN estaba al aire en un programa (Calle 7) con Jean Philippe (Cretton), y le llegó la noticia de que se había caído una avioneta, pero que no se podía decir nada porque no estaba confirmado".

Luego continua relatando que "Al mes siguiente estaban las jornadas magallánicas, que es una especie de teletón que se hace en Punta Arenas. Yo tenía mucho miedo de subirme en el avión, por lo que había pasado con Felipe (Camiroaga), que para mi era como inmortal, puede pasar con cualquier persona".

"En ese avión iban todos los rostros a colaborar con las jornadas y media hora antes de llegar a Punta Arenas el avión fue como que hubiesen apagado el motor y empieza a caer" recuerda la actriz.

Contó además que todos los pasajeros estaban muy asustados. "Adentro del avión era un caos, porque la azafata tiraba las bandejas, todos decían "nos vamos a morir, hasta acá llegamos. Yo nunca sentí tanto miedo en mi vida, todos gritaban"

Afortunadamente solo fue un susto y la situación se repuso. "Por esa cosas de la vida el avión repuntó y llegamos a Punta Arenas y yo dije 'me vuelvo por tierra, no vuelvo a subirme a un avión'".

Sin embargo eso no fue posible por que debía volver a trabajar a Santiago a los pocos días y viajando por otra vía que no sea aérea no alcanzaría a llegar a tiempo. Así que cuando volvió a la capital, luego de un nerviosos viaje en avión, prometió "Nunca más vuelvo a subirme un avión", concluyó la actriz.